Dr. Jörg Ehmer, Geschäftsführer von GrandVision Germany & Austria und CEO von Apollo, geht auf eigenen Wunsch. Bild: Apollo

Wechsel in der Chefetage

Dr. Jörg Ehmer, Geschäftsführer von GrandVision Germany & Austria und CEO von Apollo, wird sein Amt auf eigenen Wunsch niederlegen und das Unternehmen im Februar verlassen. Dr. Ehmer: „Es war eine großartige Erfahrung, gemeinsam mit einem ausgezeichneten Team die Entwicklung des Unternehmens so erfolgreich voranzutreiben. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit und für das gewährte Vertrauen. Mit der voranschreitenden Integration in den Konzern EssilorLuxottica ist der richtige Moment gekommen, um den Staffelstab in andere Hände zu geben. Ich wünsche meinem Nachfolger und allen Mitarbeitenden viel Erfolg dabei, die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre fortzuschreiben.“

Frederic Dauche, COO GrandVision: „Dr. Jörg Ehmer hat das Unternehmen über die letzten fast neun Jahre entscheidend geprägt und mit starkem Wachstum auf eine neue Ebene gehoben. Wir bedauern außerordentlich, dass er GrandVision verlässt, sind ihm sehr dankbar für die erzielten Erfolge und für die hervorragende Entwicklung unseres Geschäftes in Deutschland und Österreich. Wir wünschen Dr. Jörg Ehmer alles Gute für die Zukunft.“

Anzeige

Nihat Aydin wird ab 1. Februar die Position des Managing Director bei Apollo übernehmen. Nihat Aydin ist bereits erfolgreich im Konzern tätig – aktuell in der Rolle des Managing Director und zuvor als Finanz-Direktor bei Atasun Optik in der Türkei.

Quelle: Apollo