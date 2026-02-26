Apollo: Flagship-Store eröffnet in Hamburg

Der neue Apollo Flagship-Store öffnet demnächst seine Türen in einer der Top-Lagen in der Hamburger Innenstadt. Foto: Apollo

Zwei Ebenen in zentraler Innenstadt-Lage

Apollo eröffnet am 19. März ein neues Geschäft in renommierter Lage auf der Mönckebergstraße 11 in Hamburg. Auf rund 380 Quadratmetern und zwei Ebenen wird ein Team von 17 Fachkräften die Kunden vor Ort begrüßen.

Ein Schwerpunkt des Geschäfts soll auf Services rund um Seh- und Hörgesundheit liegen. Dazu zählen ein kostenloser Sehtest, umfassende Hörtests, individuelle Brillenanpassungen sowie Beratungen zu Kontaktlinsen. Zusätzlich wird das bekannte Mietmodell für Brillen angeboten.

Standort stärkt Präsenz in Norddeutschland

Mit dem neuen Geschäft baut der Filialist aus dem EssilorLuxottica-Konzern seine Präsenz in Norddeutschland aus. Apollo verfolgt damit weiterhin seine Strategie, an zentralen Einzelhandelslagen verstärkt Angebote aus Produktvielfalt, Technologie und persönlicher Beratung zu bündeln.