Arbeitslosenzahlen in der Augenoptik: November 2025

Redaktion
Schild der Agentur für Arbeit
Bild: Björn Wylezich/stock.adobe.com

Neue Kennzahlen der Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit meldete für den zurückliegenden Monat 615 arbeitslose Augenoptiker und 1.025 arbeitsuchende Augenoptiker. Damit stieg die Arbeitslosigkeit unter Augenoptikern (laut Statistik zählen hierzu Fachkräfte, Spezialisten und Experten) um 8,8% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum; die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker sank um 1,9%. 

Zudem waren 884 offene Stellen registriert, was bei dieser Kennzahl einem Rückgang um 8,7% gleichkommt. Die Zahlen zeigen: Der Bedarf bleibt hoch, auch wenn die Dynamik leicht nachlässt.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht-arbeitslose Arbeitsuchende.)

Ähnliche Beiträge

  • OPA: Neue Mitarbeiterin im Vertrieb

    Nachdem OPA in den letzten Monaten bereits damit angefangen hat, sein Vertriebsteam aufzubauen, hat sich der Softwareentwickler mit Jessica Kemper nun weitere Unterstützung ins Boot geholt.

  • Optiswiss: Zwei neue Branchenexperten im Team

    Verstärkung in den Bereichen Marketing und International Business Development Der Schweizer Brillenglashersteller Optiswiss verstärkt die Bereiche Marketing und International Business Development seit März 2024. Maria T. Beuschel verantwortet als Community & Digital Project Manager zukünftig alle Facetten des Online-Marketings. Zudem ist sie ab sofort die Ansprechpartnerin für die nationale und internationale Presse und betreut marketingseitig…

  • ZVA: Solide Entwicklung der Augenoptikbranche in 2024

    Von einer „passablen Stabilität“ spricht der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA), wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung der inhabergeführten Augenoptikbetriebe im Jahr 2024 geht. Auf der Opti in München (31.1. – 2.2.2025) wurden neue Zahlen genannt.

  • Fielmann: Umsatzziel übertroffen und Gewinn gesteigert

    Fielmann steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr und wird voraussichtlich deutliche Gewinne für 2023 einfahren. Hauptgründe für die positive Entwicklung, nach bislang vorläufigen Kennzahlen, waren der erhöhte Absatz von Gleitsichtbrillen sowie eingesparte Kosten, u.a. beim Marketing.

  • CooperVision: Andreas Sudrow wird neuer General Manager

    CooperVision gibt einen Wechsel in der Geschäftsführung des D-A-CH-Teams bekannt. Nach acht Jahren hat Johannes Zupfer, bisheriger Geschäftsführer von CooperVision D-A-CH, das Unternehmen Anfang Januar 2025 verlassen. Er übergibt die Geschäftsführung an Andreas Sudrow

  • Charmant: Jens Heilmann ist neuer Gebietsleiter

    Der Brillenhersteller Charmant hat seinen Außendienst mit einem neuen Mitarbeiter verstärkt, der bereits seit vielen Jahren in der Augenoptikbranche tätig ist: Jens Heilmann wurde jetzt als neuer Gebietsleiter vorgestellt.