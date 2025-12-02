Arbeitslosenzahlen in der Augenoptik: November 2025

Bild: Björn Wylezich/stock.adobe.com

Neue Kennzahlen der Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit meldete für den zurückliegenden Monat 615 arbeitslose Augenoptiker und 1.025 arbeitsuchende Augenoptiker. Damit stieg die Arbeitslosigkeit unter Augenoptikern (laut Statistik zählen hierzu Fachkräfte, Spezialisten und Experten) um 8,8% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum; die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker sank um 1,9%.

Zudem waren 884 offene Stellen registriert, was bei dieser Kennzahl einem Rückgang um 8,7% gleichkommt. Die Zahlen zeigen: Der Bedarf bleibt hoch, auch wenn die Dynamik leicht nachlässt.

Anzeige

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht-arbeitslose Arbeitsuchende.)