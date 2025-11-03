| |

Arbeitsmarkt in der Augenoptik: Oktober 2025 in Zahlen

Die Bundesagentur für Arbeit hat die neusten Kennzahlen für den Arbeitsmarkt in der Augenoptik gemeldet. Bild: Pascal Bruns

Kennzahlen der Bundesagentur für Arbeit liegen vor

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Oktober 2025 in Deutschland 632 Augenoptiker als arbeitslos und 1.045 als arbeitsuchend gemeldet. Die Arbeitslosigkeit unter Augenoptikern (laut Statistik zählen hierzu Fachkräfte, Spezialisten und Experten) stieg damit um 4,5% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum; die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker sank um 1,8%.

Für den zurückliegenden Monat wurden in Deutschland 852 offene Stellen für Augenoptiker von der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. Das sind genau 192 offene Stellen weniger als im Vergleichszeitraum Oktober 2024 und bedeutet prozentual einen Rückgang um 18,4%.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht-arbeitslose Arbeitsuchende.)

