Arbeitsmarkt: Januar-Zahlen für die Augenoptik

Die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit belegen für Januar steigende Arbeitslosigkeit und weniger offene Stellen in der Augenoptik. Foto: Pascal Bruns

Aktuelle Entwicklungen bei Arbeitslosen, Arbeitsuchenden und offenen Stellen

Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete im ersten Monat des Jahres 2026 insgesamt 678 arbeitslose Augenoptiker sowie 1.094 arbeitsuchende Augenoptiker. Damit lag die Zahl der Arbeitslosen in diesem Berufsfeld – dazu zählen laut Statistik Fachkräfte, Spezialisten und Experten – um 8,7% über dem Wert des Vorjahresmonats. Die Zahl der Arbeitsuchenden erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 4,4%.

Parallel dazu meldete die Behörde 881 offene Stellen in der Augenoptik. Im Vergleich zum Jahresbeginn 2025 bedeutet dies einen Rückgang um 9,5%; damals waren noch 973 offene Positionen registriert.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht-arbeitslose Arbeitsuchende.)