Anzeige
CooperVision (Banner)
|

Augenoptik MV: Fortbildungstagung setzt Impulse für die Branche

VonRedaktion
Impression der Fortbildungstagung Augenoptik MV 2025 in Fleesensee
Fachvorträge zu Kinderoptometrie, Myopie-Prävention und Unternehmensnachfolge prägten die Tagung in Göhren-Lebbin. Fotos: Augenoptik MV

Fachvorträge und Diskussionen in Fleesensee

Am 8. und 9. November fand die Fortbildungstagung Augenoptik Mecklenburg-Vorpommern im Schloss Hotel Fleesensee in Göhren-Lebbin statt. Rund 140 Teilnehmende nutzten die Veranstaltung für Austausch und Weiterbildung. 

Gastgeber war die Landesinnung der Augenoptiker und Optometristen Mecklenburg-Vorpommern, unterstützt von den Innungen Berlin und Brandenburg. Ziel war die fachliche Vernetzung über Landesgrenzen hinweg. Neben Innungsmitgliedern konnten auch Nichtmitglieder teilnehmen.

Kinderoptometrie, Kundenmanagement und Unternehmensnachfolge als Kernthemen

Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Thema Kinderoptometrie mit zwei Vorträgen von Esther Goeltzer aus Berlin. Svenja Dominique Kim aus Nordrhein-Westfalen referierte über Kundenmanagement nach der Implantation multifokaler Intraokularlinsen und erläuterte optische Prinzipien wie EDOF, Bi- und Trifokal.

Anzeige
EssilorLuxottica (Banner)
  • Impression der Fortbildungstagung Augenoptik MV 2025 in Fleesensee
  • Impression der Fortbildungstagung Augenoptik MV 2025 in Fleesensee
  • Impression der Fortbildungstagung Augenoptik MV 2025 in Fleesensee

    • Eine Diskussionsrunde zur Myopie-Prävention betonte die Bedeutung der Augenlängenmessung und die Integration des Myopie-Managements in die augenoptische Praxis. Ingo Kemmer von der AOS Unternehmensberatung sprach über Unternehmensnachfolge und verdeutlichte die Relevanz frühzeitiger Planung für Betriebsübernahmen.

    Für 2026 planen die Organisatoren eine weitere Steigerung der Teilnehmerzahl für die seit 2013 durchgeführte Tagung, die bereits in diesem Jahr deutlich mehr Besucher als in den Vorjahren verzeichnete.

    Ähnliche Beiträge

    • Mido 2024: Countdown zum Messe-Highlight

      Keine zwei Wochen bis zur Eröffnung der internationalen Brillenmesse Mido, die bereits zum 52. Mal stattfindet. Augenoptiker, Einkäufer und Fachleute aus der ganzen Welt treffen sich vom 3. bis 5. Februar in Fiera Milano Rho, um neuste Brillentrends, Geschäfte und Innovationen zu erleben.

    • EAOO: 15. Jahreskonferenz in Helsinki

      Die 15. jährliche Konferenz der Europäischen Akademie für Optometrie und Optik (EAOO) findet vom 10. bis 12. Mai 2024 in Helsinki, Finnland, statt. Das Treffen wird in Zusammenarbeit mit der Finnish Association of Vision and Eyecare organisiert.

    • Oakley: Ausrüstung für das Team USA bei Olympia

      Knapp ein Jahr vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris hat Oakley angekündigt, dass die Sportbrillenmarke offizieller Partner des Teams USA und der Olympischen und Paralympischen Spiele LA28 sein wird.