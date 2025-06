Breitfeld & Schliekert: Neuer Huvitz-Vertriebspartner Von

v.l.: John Kim (Market Insight Huvitz Co., Ltd.) | Bernd Pigorsch (Vice President Sales & Marketing B&S) Guido Schmidt (Director Optical Solutions B&S) und JJ Kim (Managing Director Huvitz Co., Ltd.) freuen sich über die neue Vertriebspartnerschaft.