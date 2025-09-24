Pricon: Auszeichnung für nachhaltige Versandlösung

Am 11. September wurde der Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte im Rahmen des Big Bang KI Festival in Berlin verliehen. Im Bild zu sehen ist Pricon-Geschäftsführer Matthias Köste. Foto: Pricon

Mehrwegverpackungen im B2B-Augenoptikversand prämiert

Pricon erhält den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025 für ein Mehrweg-Versandsystem im B2B-Augenoptikhandel. Die Auszeichnung würdigt Projekte, die die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen wirksam und unabhängig von der Unternehmensgröße umsetzen. Der Preis wurde am 11. September im Rahmen des Big Bang KI Festival in Berlin verliehen.

Die Einkaufsplattform für Augenoptik-Fachgeschäfte erhielt den Preis in der Kategorie Verpackungen für ein Projekt zur Einführung von Mehrweg-Versandtaschen. Pricon ersetzt nach eigenen Angaben jährlich rund 70.000 Einwegverpackungen durch 2.000 wiederverwendbare Versandtaschen, die von Hey Circle entwickelt und produziert wurden.

Geschlossener Kreislauf spart CO₂ und Abfall

Das Versandmodell basiert auf einem geschlossenen Liefer- und Rücknahmesystem über den Logistikdienstleister Transmed. Die Lösung kommt ohne zusätzliche Transportwege aus. Bei bis zu 50 Umläufen pro Tasche lassen sich laut Berechnungen bis zu 97% CO₂-Emissionen und 7,5 Kilogramm Abfall gegenüber Einwegverpackungen einsparen.

Die Umsetzung umfasst die vollständige Integration in das Warenwirtschaftssystem sowie ein automatisiertes Retourenhandling. Die Jury bewertete das Projekt als innovativ und praxisnah, insbesondere aufgrund der funktionierenden Rückführlogistik über Nachtdepots und sieht Potenzial für eine branchenweite Umsetzung.