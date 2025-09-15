Brennpunkt: Das ältere Auge 

VonSilke Sage
Bild: Jacob Wackerhausen / iStock

Artikel aus dem FOCUS-Magazin
Ausgabe 09/2025

IIn meiner Ausbildung habe ich häufig den mahnenden Satz gehört, der gegenüber Kunden gerne geäußert wurde: „Sie haben zwei Augen: das Letzte und das Vorletzte“. Denn jeder möchte das gute Sehen bewahren – solange es noch geht. Sei es durch eine Unterstützung in der Nähe, für die in die Jahre gekommene Augenlinse oder durch ein Screening des Augenhintergrundes, um die sensiblen Strukturen im Augeninneren möglichst lange zu erhalten und zu schützen.

Ein Aufreger in unserer Branche ist derzeit das Augenscreening von dm. Manche Kollegen fühlen sich vor den Kopf gestoßen: Nun können die Augenoptiker endlich seit geraumer Zeit ein breites Screening anbieten – und dank Fielmann ist zudem auch in der breiten Masse angekommen, dass man dazu einen Augenoptiker aufsuchen kann und nicht zwingend zum Augenarzt muss. Und nun kommt eine Drogeriekette daher und hat nicht nur ein ähnliches Screening im Angebot, sondern auch noch einen Knaller-Preis, bei dem sich erst gar nicht die Frage danach stellt. Es kostet so viel wie eine der besseren Hautcremes bei dm. 

Ob sie nun beim Augenoptiker oder bei einer Drogeriekette durchgeführt werden: Insbesondere in unseren ländlichen Regionen, wo der Zugang zur augenärztlichen Versorgung oft erschwert ist, kann so eine pragmatische Erstansprache helfen, mehr Menschen zu regelmäßigen Screenings zu bewegen. Solche niedrigschwelligen Angebote können also durchaus die Gesundheitskompetenz erhöhen und erste Hinweise liefern.

Selbstverständlich können diese Screenings, keine fachlich fundierte augenärztliche Untersuchung ersetzen und könnten durchaus eine falsche Sicherheit vermitteln. Hinzu kommen mögliche falsch-positiv befundete Ergebnisse (die Patienten gegebenenfalls in die angespannte Termin-Situation bei vielen Augenärzten bringen) und die falsch-negativen Befundungen (die vielleicht dann doch beim Besuch einer Praxis entdeckt worden wären). 

Unterm Strich werden eindeutige Befunde durch die KI schnell identifiziert und der weitere Weg ist auch vorgezeichnet: Er führt wiederum in die augenärztliche Praxis. Wir haben ab Seite 20 den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst und Reaktionen des BVA, ZVA und von dm selbst eingeholt.

Unsere FOCUS-Ausgabe liegt vor Ihnen und wir haben uns in unserem Schwerpunkt dem älter werdenden Auge auf verschiedenen Ebenen genähert. In einer Übersicht zeigen wir mit Gleitsicht Deluxe einige der besten aktuell erhältlichen Gleitsichtgläser. Doch wenn die Technologie weiter so rapide voranschreitet wie in den vergangenen Jahren, werden wir bald eine ganz neue Versorgung der Presbyopie erleben. Und zwar mit einer Brille, die sich so selbstverständlich auf jede Sehentfernung einstellt wie der Autofokus einer Kamera. Mit Amazon als Investor bekommt das finnische Start-up IXI einen Raketenanschub. IXI-Gründer Niko Eiden beschreibt es im FOCUS-Interview so: „Man setzt sie einfach auf und sie funktioniert“.

Gleichzeitig dürfen wir den Status quo nicht aus den Augen verlieren. Die internationale CLEAR-Expertengruppe, an der knapp 100 Spezialisten beteiligt waren, hat 2024 einen Konsensbericht zur Presbyopie veröffentlicht. Eine ihrer zentralen Botschaften: Ein Presbyopie-Management umfasst weit mehr als eine simple Nahaddition. Wer Kunden bzw. Patienten ernst nimmt, muss ihnen ein Spektrum von Optionen eröffnen – von Brillen über Kontaktlinsen bis hin zu chirurgischen und pharmazeutischen Ansätzen. 

Vor allem aber gilt es, die Kunden-/Patientenperspektive einzubeziehen. Oder wie es im Fachbeitrag von Eef van der Worp heißt: „Die einzige Frage, die wir unseren presbyopen Kunden wirklich stellen sollten, lautet: ‚Was brauchen Sie?‘“

Silke Sage

Was meinen Sie dazu?
Schreiben Sie mir Ihre Meinung.

Ähnliche Beiträge

Very Peri

Klasse statt Masse oder lieber den schnellen Abverkauf? Beide Strategien führen zu guten Umsätzen und guten Gewinnen in der Augenoptik.

Handwerk: Am Puls der Zeit

Handwerk: Am Puls der Zeit

Ich bin mir sicher, wer heute eine Ausbildung zum Augenoptiker beginnt, kommt ganz schön schnell ins Staunen. Was man in den modern gestalteten Geschäften und während der von Hightech unterstützten Refraktion und optischen Anpassung einer Brille nämlich nicht sieht, ist das Handwerk, das dahintersteht.

Geht nicht

Geht nicht

Das geht doch nicht! Das kann man doch nicht machen! Warum sind wir eigentlich ein Land geworden, in dem gleich wenn eine neue Idee aufkommt, immer erst sondiert wird, wie man etwas verhindern kann, anstatt sich einzulassen auf Neues?

Fach | mes | se, die

Fach | mes | se, die

Nun findet sie also statt – unsere große Fachmesse der Branche. Die Opti wird nicht ganz so groß ­werden, wie viele gehofft haben, nicht mit der gewohnten Selbstverständlichkeit, nicht mit der üblichen ­Ausstellerbesetzung und nicht zur gewohnten Zeit.

Paris-Huttropstr.

Paris-Huttropstr.

Was vom Klang und Schriftbild her heute so kosmopolitisch daherkommt wie England als Ortsname für einen beliebten Badeort an der Nordsee oder das niedersächsische Texas ist natürlich ein künstlich zusammengesetzter Begriff. Er beinhaltet im goldenen Herbst der Augenoptik zwei Etappen, die die Vielreiser unter uns an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im September bereits für sich abgehakt haben.