Brillen-Mosqua: 100.000 € für Nachsorgeverein gesammelt

Die Tour Ginkgo hat im Landkreis Ludwigsburg 100.000 € für den von Brillen-Mosqua unterstützten Nachsorgeverein Aufwind e.V. gesammelt. Foto: Tour Ginkgo

Tour Ginkgo bringt Hilfe für Familien in der Region

Brillen-Mosqua engagiert sich seit Jahren für den Nachsorgeverein Aufwind e.V. im Landkreis Ludwigsburg. Nun hat das Benefizprojekt, das Augenoptiker Markus Stammberger unterstützt, im Rahmen der Tour Ginkgo eine Spendensumme von 100.000 € für schwerstkranke Kinder und Frühgeborene erhalten.

An der Benefizfahrt, einer Radtour, die seit 35 Jahren im süddeutschen Raum veranstaltet wird, beteiligten sich 120 Radfahrer, unterstützt von 35 Begleitfahrzeugen. Auf insgesamt 18 Etappenstopps legten die Teilnehmer innerhalb von drei Tagen rund 300 Kilometer zurück. Dabei kamen insgesamt 100.000 € zusammen.

Große Unterstützung für die Nachsorgearbeit

Die Spendengelder sollen die Arbeit von Aufwind e.V. unterstützen. Der Verein begleitet Familien mit schwerstkranken Kindern sowie extrem früh geborenen Babys im Landkreis Ludwigsburg und finanziert unter anderem die Betreuung durch Fachkräfte aus Medizin, Psychologie und Kinderkrankenpflege.

Mit den Spenden werden Familien mit schwerstkranken Kindern und Frühgeborenen unterstützt. An der Benefizfahrt beteiligten sich 120 Radfahrer.

Foto: Tour Ginkgo

„Wir sind überwältigt von diesem großartigen Ergebnis der Tour Ginkgo 2026 für unseren Aufwind e.V. Jedes Jahr sind im Landkreis Ludwigsburg rund 100 Familien davon betroffen, dass ihr Kind extrem früh geboren wird oder schwerst erkrankt“, sagt Markus Stammberger, Inhaber von Brillen-Mosqua, der gemeinsam mit seiner Frau Sandra seit acht Jahren als Schirmherr des Vereins tätig ist.