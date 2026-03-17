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Brillen-Mosqua: Zehnte Auszeichnung als Top 100 Optiker

VonRedaktion
Brillen-Mosqua Team bei der Preisverleihung des Top 100 Optiker-Awards 2026/2027 mit Wigald Boning
Das Team von Brillen-Mosqua mit Wigald Boning auf der Preisverleihung in Düsseldorf. Foto: BGW

Ehrung auf Gala in Düsseldorf

Anfang März wurden in Düsseldorf erneut die Top 100 Optiker für den Zeitraum 2026/2027 ausgezeichnet. Die Veranstaltung wurde von Entertainer und Autor Wigald Boning begleitet, der die Ehrungen persönlich vornahm.

Auch Brillen-Mosqua aus Ludwigsburg gehört wieder zu den ausgezeichneten Betrieben. Geschäftsführer Markus Stammberger wertet die erneute Aufnahme als besondere Anerkennung für das Unternehmen, das seit 2008 durchgehend zum Kreis der Preisträger zählt. Zusätzlich erhielt die Geschäftsleitung um Tatjana Chirico anlässlich der zehnten Auszeichnung in Folge eine goldene Ehrenurkunde. „Wir sind mit der aktuellen Auszeichnung seit 20 Jahren unter den Top 100 Optikern, darauf sind wir schon sehr stolz und unserem Team sehr dankbar für den täglichen, hervorragenden Einsatz für unser Unternehmen“, erklärte Markus Stammberger.

Mehrstufiges Auswahlverfahren

Die Auswahl der Top 100 Optiker basiert auf einem unabhängigen Wettbewerbsverfahren des BGW Instituts für innovative Marktforschung in Düsseldorf. Eine Jury aus Betriebswirtschaft, Marktforschung und Marketing begleitet den Prozess.

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Grundlage der Bewertung ist ein umfangreicher Fragenkatalog zur unternehmerischen Ausrichtung, Leistungsfähigkeit und Kundenorientierung. Ergänzend werden anonyme Testkäufe, Geschäftsbesichtigungen und strukturierte Beobachtungen durchgeführt.

Weitere Informationen zur Auszeichnung finden sich unter www.top100optiker.de.

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