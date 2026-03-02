Anzeige
Rottler: Hörtestwochen zum Welttag des Hörens

VonRedaktion
Ältere Frau beim Hörtest
Rottler startet Hörtestwochen zum Welttag des Hörens 2026. Foto: Rottler

Aktion richtet Fokus auf Vorsorge und frühzeitige Erkennung

Rund um den internationalen Welttag des Hörens am 3. März laden die Hörtestwochen von Rottler Interessierte dazu ein, ihre Hörfähigkeit ohne großen Aufwand prüfen zu lassen. Der branchenweite Aktionstag wird jährlich von der WHO und dem BVHI unterstützt und soll das Bewusstsein für Hörgesundheit stärken.

Im Rahmen der Aktion weist das Unternehmen darauf hin, dass Hörprobleme oft schleichend beginnen. Viele Betroffene empfinden das Hören von Geräuschen noch als normal, während das Verstehen zunehmend herausfordernd wird. Typisch sind laut Rottler Situationen mit mehreren Schallquellen, etwa Hintergrundmusik oder Fernsehton.

Hören als Bestandteil der Gesundheitsvorsorge

In diesem Jahr stellt die WHO zudem die Hörgesundheit von Kindern stärker in den Mittelpunkt. Prävention, frühe Diagnose und passende Versorgung sollen Entwicklungsnachteile vermeiden. Einen zusätzlichen Hinweis liefert die aktuelle EuroTrak‑Studie 2025. Demnach nutzen 47% der Menschen mit Hörminderung ein Hörsystem, 2022 waren es 41%. Laut Studie berichten 97% der Nutzenden von einer Verbesserung ihrer Lebensqualität.

