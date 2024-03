Optiswiss: Zwei neue Branchenexperten im Team

Maria T. Beuschel neue Community & Digital Project Managerin

Verstärkung in den Bereichen Marketing und International Business Development

Der Schweizer Brillenglashersteller Optiswiss verstärkt die Bereiche Marketing und International Business Development seit März 2024.

Maria T. Beuschel verantwortet als Community & Digital Project Manager zukünftig alle Facetten des Online-Marketings. Zudem ist sie ab sofort die Ansprechpartnerin für die nationale und internationale Presse und betreut marketingseitig Großkunden sowie Einkaufsgruppen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Produktmarketing bei Essilor und der damaligen Leitung der Akademie der Oculus Optikgeräte GmbH bringt Sie als Dipl.-Ing. (FH), M.Sc. Optometrie/Vision Science und Online Marketing Manager (IHK) Ihre Branchenexpertise am Standort Basel ein.

Frederik Zimmermann verantwortet als Head of Global Expansion von nun an den strategischen Ausbau im bestehenden internationalen Netzwerk. Auf globaler Ebene stehen neue Distributions- und Franchise-Partner in seinem Fokus, um die Marke Optiswiss auch international zu stärken. Als M.Sc. Optometrie und Master in Business Administration blickt Frederik Zimmermann mit Stationen in Berlin, Hongkong, Sydney und München auf 15 Jahre Branchenerfahrung in der Augenoptik im Marketing, Produktmanagement und Vertrieb zurück. Zuletzt war Frederik Zimmermann bei Rodenstock in leitender Funktion für das Business Development in über 40 Ländern verantwortlich.