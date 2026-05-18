CooperVision: Kooperation mit axregio verlängert

Bild: CooperVision

Plattform unterstützt Augenoptiker weiterhin bei Social-Media-Aktivitäten

CooperVision setzt die Zusammenarbeit mit der Marketingplattform axregio connect fort und erweitert damit die Unterstützung für Augenoptikbetriebe im Bereich digitales Marketing. Bereits seit 2023 stellt das Unternehmen Vorlagen für Social-Media-Inhalte bereit, die Betriebe für ihre Online-Präsenz nutzen können.

Über die Plattform erhalten teilnehmende Geschäfte Zugriff auf einen Content-Pool, der sich für eigene Beiträge sowie für bezahlte Anzeigen etwa auf Meta einsetzen lässt. Dadurch sollen lokale Reichweiten gezielter aufgebaut werden.

Nutzung und Reichweite im Überblick

Nach Unternehmensangaben des Kontaktlinsenanbieters verwenden rund 150 Augenoptiker regelmäßig die bereitgestellten Inhalte. Insgesamt seien bislang 3,4 Mio. Sichtkontakte erzielt worden. Zudem wurden etwa 2.000 Beiträge auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Der Content-Pool wird nach Angaben des Unternehmens kontinuierlich ergänzt.

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„Die Plattform ist äußerst benutzerfreundlich und für uns als Hersteller ein großer Gewinn“, erklärt Katrin Fougeray, Marketing Manager Communication & PR bei CooperVision. „Durch axregio erreichen unsere Vorlagen eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Während sie zuvor im Extranet nur selten genutzt wurden, setzen jetzt viele unserer Partnerbetriebe die Materialien regelmäßig und sehr erfolgreich ein“, so Fougeray.

Das Angebot umfasst sowohl Content-Bereitstellung als auch Planungsmöglichkeiten und Reporting-Funktionen. Nutzer sollen damit ihre Reichweiten und Kampagnenergebnisse auch nachvollziehen können. Die Registrierung ist kostenfrei. Für die dauerhafte Nutzung wird ein kostenpflichtiges Paket angeboten.