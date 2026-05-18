Anzeige
CooperVision (Banner)
|

CooperVision: Kooperation mit axregio verlängert

VonRedaktion
Nutzeroberfläche des Axregio-Social-Media-Marketing-Tools mit Inhalten von CooperVision
Bild: CooperVision

Plattform unterstützt Augenoptiker weiterhin bei Social-Media-Aktivitäten

CooperVision setzt die Zusammenarbeit mit der Marketingplattform axregio connect fort und erweitert damit die Unterstützung für Augenoptikbetriebe im Bereich digitales Marketing. Bereits seit 2023 stellt das Unternehmen Vorlagen für Social-Media-Inhalte bereit, die Betriebe für ihre Online-Präsenz nutzen können.

Über die Plattform erhalten teilnehmende Geschäfte Zugriff auf einen Content-Pool, der sich für eigene Beiträge sowie für bezahlte Anzeigen etwa auf Meta einsetzen lässt. Dadurch sollen lokale Reichweiten gezielter aufgebaut werden.

Nutzung und Reichweite im Überblick

Nach Unternehmensangaben des Kontaktlinsenanbieters verwenden rund 150 Augenoptiker regelmäßig die bereitgestellten Inhalte. Insgesamt seien bislang 3,4 Mio. Sichtkontakte erzielt worden. Zudem wurden etwa 2.000 Beiträge auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Der Content-Pool wird nach Angaben des Unternehmens kontinuierlich ergänzt.

Anzeige
Essilor (Banner)

„Die Plattform ist äußerst benutzerfreundlich und für uns als Hersteller ein großer Gewinn“, erklärt Katrin Fougeray, Marketing Manager Communication & PR bei CooperVision. „Durch axregio erreichen unsere Vorlagen eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Während sie zuvor im Extranet nur selten genutzt wurden, setzen jetzt viele unserer Partnerbetriebe die Materialien regelmäßig und sehr erfolgreich ein“, so Fougeray. 

Das Angebot umfasst sowohl Content-Bereitstellung als auch Planungsmöglichkeiten und Reporting-Funktionen. Nutzer sollen damit ihre Reichweiten und Kampagnenergebnisse auch nachvollziehen können. Die Registrierung ist kostenfrei. Für die dauerhafte Nutzung wird ein kostenpflichtiges Paket angeboten.

Anzeige
CooperVision (Banner)

Ähnliche Beiträge

  • ZVA vs. Brillen.de: Meisterpräsenz auf der Kippe? 

    Der Anbieter brillen.de verweist in einer Pressemitteilung darauf, „dass wenn keine Leistungen des augenoptischen Handwerks vor Ort erbracht werden, weder die klassische Meisterpräsenz, noch eine Eintragung des Stores in der Handwerksrolle erforderlich ist.“ Wir baten brillen.de und den ZVA um eine Stellungnahme.

  • Silhouette: Sonnenbrillen nach Barcelona-Art

    Inspiriert von Barcelonas Nobelvierteln Sarrià und Pedralbes hat Silhouette zwei neue Accent Shades-Sonnenbrillenmodelle kreiert, die bewusst auffällig den Vintage-Look akzentuieren.

  • EssilorLuxottica: Hauptsitz wandert ins Zentrum von Paris

    EssilorLuxottica hat mitgeteilt, in rund drei Jahren seinen neuen globalen Hauptsitz in Paris eröffnen zu wollen. Ab Ende 2027 werden nach jetziger Planung alle Fäden aus der Zentrale an der Place Valhubert zusammenlaufen, im Herzen des lebendigen Austerlitz-Viertels mit Blick auf die Seine

  • Topcon und Breitfeld & Schliekert: Neue Vertriebspartnerschaft

    Pünktlich zum Start in den September starten Breitfeld & Schliekert und Topcon eine strategische Partnerschaft. Der deutsche Großhändler für augenoptische Geräte und Zubehör wird einen ausgewählten Teil des Topcon-Portfolios im deutschen Augenoptikermarkt vertreiben.