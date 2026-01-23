Brillenversicherung: Erfolgreicher Auftritt auf der Opti 2026

v.l.: Kay Stamer, Anja Pommerening, Jacqueline Vogelsang und Tobias Packheiser. Foto: Brillenversicherung Deutschland

Breiteres Portfolio trägt zu positiver Messebilanz bei

Die Brillenversicherung Deutschland Vertriebs GmbH berichtet von einem erfolgreichen Auftritt auf der Opti 2026 in München. Zum fünften Mal in Folge war das Unternehmen auf der Messe präsent und verzeichnete nach eigenen Angaben eine besonders hohe Besucherzahl am Stand. Das erweiterte Angebot habe unterschiedliche Betriebstypen wie Augenoptik-, Akustik- und Mischbetriebe angesprochen.

Ein Schwerpunkt lag auf der Brillenbonusversicherung, die laut Unternehmen zunehmend Bekanntheit in der Branche gewinnt. In vielen Gesprächen sei der Bedarf an transparenten Versicherungslösungen im Umfeld von Augenoptik und Hörakustik deutlich geworden, erklärt Kay Stamer, Geschäftsführer des Unternehmens. Zudem sei die Kundenbindung als zentrales Argument hervorgehoben worden.

Erstmals war die Brillenversicherung auch auf der neuen Fläche für Hörakustik in Halle 3, der Opti Spheare, vertreten. Dort wirkte sie an Panels und Impulsvorträgen mit. Kay Stamer findet, die Zusammenführung von Optik und Akustik sei „längst überfällig“ gewesen.