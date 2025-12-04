Charmant: Brillen zum 80. Jubiläum von „Elle“

80 Jahre „Elle“ heißt es bei Charmant! Zur Jubiläumskollektion der „Modebibel“ zählt auch diese quadratische Oversize-Fassung aus Acetat mit Laminierung für Farb- und Musterakzente. Bild: Charmant

Kollektion setzt auf Trendfarben der Saison Herbst/Winter

Als eines der international führenden Modemagazine gilt heute die 1945 in Paris von der Journalistin Hélène Lazareff gegründete „Elle“. Zum 80. Jubiläum präsentiert der Brillenhersteller Charmant eine Kollektion an Korrektionsbrillen mit Modellen, die die aktuellen Trendfarben der Saison Herbst/Winter 2025/2026 aufgreifen.

Die Kollektion der Damenmarke umfasst vier Modelle, die warme Naturtöne, Beerennuancen, Blautöne und Roségold-Varianten mit unterschiedlichen Formen und Materialien kombinieren. Dazu gehören eine quadratische Oversize-Fassung aus Acetat mit Laminierung für Farb- und Musterakzente sowie zwei runde Acetatfassungen, davon eine mit ausdrucksstarken Farbkombinationen, die andere mit sanftem Profil und Farbverläufen. Ergänzt wird die Serie durch eine runde Metallfassung mit Farbverlauf und schlanken Bügeln.