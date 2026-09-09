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Shamir: Neuer Gebietsleiter für Baden-Württemberg

VonRedaktion
Wilhelm Sailer als Gebietsleiter Baden-Württemberg vom Brillenglashersteller Shamir Optic GmbH
Wilhelm Sailer verstärkt ab sofort das Shamir-Team in Baden-Württemberg. Foto: Shamir

Augenoptikermeister Wilhelm Sailer übernimmt Vertriebsregion

Der Brillenglashersteller Shamir baut seine Vertriebsaktivitäten in Baden-Württemberg aus und hat Wilhelm Sailer als neuen Gebietsleiter für die Region gewonnen. Der Augenoptikermeister verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung und war zuvor im stationären Augenoptikfachhandel tätig.

Während seiner bisherigen Laufbahn sammelte Sailer umfassende Branchen- und Marktkenntnisse. Mit seinem Wechsel in den Außendienst bringt der Augenoptikermeister seine Erfahrungen künftig in die Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben vor Ort ein.

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