Charmant Group stellt sich neu auf

Die 1956 in Japan gegründete Charmant Group, einer der weltweit führenden Hersteller hochwertiger Brillenfassungen, stellt sich für den europäischen Markt fokussierter und integrierter auf.

Im Zuge dieser Neuorganisation hat die Charmant Group entschieden, die Geschäftstätigkeit der Charmant GmbH Europe zum Ende dieses Jahres einzustellen. Künftig werden europäische Kunden von der Charmant France SARL betreut.

Es heißt, dass die Charmant Group ihren Kunden und Geschäftspartnern in Europa verpflichtet bleibt und die bekannten Marken, die gewohnte Qualität und den Service auch künftig zuverlässig anbieten wird.