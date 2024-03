Der neue CEO Koji Horikawa ist ein Sohn von Charmant-Gründer Kaoru Horikawa. Bild: Charmant

Gründer-Sohn übernimmt das Steuer beim Titan-Spezialisten

Koji Horikawa, geschäftsführender Direktor bei Charmant, wurde von der Aktionärsversammlung am 29. Februar als neuer Präsident und Vorstandsvorsitzender bestimmt. Horikawa ist ein Sohn von Kaoru Horikawa, dem Gründer der Charmant Group.

Er begann seine berufliche Laufbahn vor 34 Jahren in der japanischen Charmant-Division und hat seitdem in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens Erfahrungen gesammelt. Während mehrjähriger Aufenthalte in Hongkong und China spielte er eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der chinesischen Produktionsabteilungen und der Produktplanung. Seit 2010 ist er als geschäftsführender Direktor sowohl für die japanischen als auch für die chinesischen Produktionseinheiten verantwortlich. Seit 2019 ist er zudem als COO für den Bereich des Inlandsgeschäfts verantwortlich.