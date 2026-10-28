Charmant: Kundenservice für Deutschland neu organisiert

Charmant organisiert den Kundenservice für Deutschland neu. Eine Online-Bestellplattform für Augenoptiker ist ab 2027 geplant. Symbolbild: Maxbelchenko/Envato

Betreuung deutscher Kunden läuft künftig über Frankreich

Die Charmant Group hat ihre Vertriebs- und Serviceorganisation in Europa angepasst. Seit Oktober werden Serviceanfragen deutscher Augenoptiker über Charmant France abgewickelt. Nach Unternehmensangaben betrifft dies unter anderem allgemeine Anfragen, Ersatzteilbestellungen und den After-Sales-Service.

Deutsche Augenoptiker sollen sich für Serviceanliegen künftig direkt an den Kundenservice von Charmant wenden. Ein deutschsprachiger Ansprechpartner werde die Bearbeitung und Koordination der Anfragen übernehmen, heißt es.

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Neue Bestellmöglichkeiten in Vorbereitung

Nach Angaben der Unternehmensgruppe bleibt Charmant weiterhin auf dem deutschen Augenoptikmarkt aktiv, bündelt jedoch zentrale Serviceleistungen für deutsche Kunden bei der französischen Landesgesellschaft.

Parallel zur organisatorischen Neuausrichtung arbeitet Charmant an einer digitalen Bestellplattform für den deutschen Markt. Darüber sollen Augenoptiker ab 2027 Brillenfassungen online bestellen können.