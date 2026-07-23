Charmant: Neue Line Art-Damenkollektion

Das Modell XL2190 setzt auf eine Cat-Eye-Form und kombiniert TR90 mit Titan, ergänzt durch farblich abgestimmte Details. Bild: Charmant

Materialmix mit funktionalem Design

Der Brillenhersteller Charmant erweitert sein Sortiment um eine neue „Line Art“-Kollektion für Damen. Unter dem Namen Etude werden vier Vollrandmodelle präsentiert, die verschiedene Materialien und gestalterische Elemente kombinieren.

Zum Einsatz kommen unter anderem Acetat, TR90 und Titan. Die Fassungen zeichnen sich durch ein geschwungenes Bügeldesign aus, das Stabilität und Flexibilität verbinden soll. Farbverläufe und abgestimmte Farbakzente sind zentrale Gestaltungselemente der Modelle.