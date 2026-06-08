Julbo: Ausbau des Deutschland-Teams

Clara Benders verstärkt das Team von Julbo als Sports Marketing Specialist Germany. Foto: Julbo

Drei neue Mitarbeiter für Vertrieb und Marketing

Die französische Marke Julbo erweitert ihre Aktivitäten in Deutschland und baut ihr Team dafür aus. Drei neue Mitarbeiter sind seit Anfang beziehungsweise Mitte 2026 in den Bereichen Sport, Optik und Marketing tätig.

Dennie Wagner übernimmt die Position des Key Account Managers Sport Deutschland. Er war zuvor in der Sport- und Outdoorbranche aktiv, unter anderem bei Salewa. Clara Benders ist als Sports Marketing Specialist Germany tätig. Sie bringt Erfahrung aus Marketing und Eventorganisation mit, unter anderem aus Tätigkeiten im Tourismus in Garmisch-Partenkirchen sowie im Eventumfeld für Alpina. Als Account Manager Optik Bayern eingesetzt wird James Littlejohn, der aus dem augenoptischen Fachhandel kommt und zuvor bei Oakley beschäftigt war.

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James Littlejohn. Foto: Julbo

Dennie Wagner. Foto: Julbo

„Deutschland ist für Julbo ein strategisch sehr wichtiger Markt, in dem wir unsere Aktivitäten im Sport- und Optikfachhandel gezielt weiter ausbauen. Mit den drei neuen Teammitgliedern gewinnen wir erfahrene Profile, die unsere Vertriebs- und Marketingstruktur ideal ergänzen und unsere Nähe zum Markt weiter stärken“, erklärt Bertrand Ragonneau-Flemming, International Sales Manager bei Julbo.