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EssilorLuxottica: Stellest-Gläser zeigen Wirkung in Studien

VonRedaktion
Mädchen bekommt Brille von einem Optiker aufgesetzt
EssilorLuxottica präsentierte neue Daten zu seinen Stellest-Gläsern. Symbolbild: Getty Images/Unsplash

Neue Daten für das Myopie-Management

EssilorLuxottica hat auf der Tagung der Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) neue Daten zu seinen Myopie-Management-Brillengläsern vorgestellt. Insgesamt wurden zwölf Abstracts sowie Analysen aus 26 klinischen Studien zu „Stellest“ präsentiert.

Im Mittelpunkt auf der Fachkonferenz in Denver standen Ergebnisse aus Langzeitstudien, randomisierten Untersuchungen und Daten aus dem Versorgungsalltag. Eine siebenjährige Nachbeobachtung zeigte eine reduzierte Myopie-Progression um 2,30 dpt sowie ein geringeres axiales Längenwachstum um 0,92 mm. In einer weiteren Studie wurde eine Verlangsamung der Progression um 71% gegenüber Einstärkengläsern berichtet.

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Weitere Auswertungen zeigen vergleichbare Ergebnisse über unterschiedliche Studienbedingungen und Patientengruppen hinweg. Auch Kombinationen mit zusätzlichen Maßnahmen wurden untersucht. Neben klinischen Ergebnissen wurden auch Ansätze zur Erklärung von Wirkmechanismen sowie zur Vorhersage von Behandlungseffekten vorgestellt. Diese könnten künftige Entwicklungen im Myopie-Management beeinflussen.

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