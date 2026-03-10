Anzeige
Charmant: RX-Programm für Head Eyewear in Europa

VonRedaktion
Ein männlicher Skifahrer in Aktion
Charmant startet ein RX-Verglasungsprogramm für seine Brillenmarke Head. Involviert in den Prozess sind auch Wetzlich und Colorboost. Foto: Head

Individuelle Verglasungsoptionen bei Sport- und Lifestylebrillen

Charmant führt in Europa ein RX-Programm für Head Eyewear ein und ergänzt damit das Angebot der Sport- und Lifestylemarke um individuell verglasbare Lösungen. Für die Herstellung der Gläser arbeitet Charmant mit Wetzlich zusammen, während die Glasrohlinge vom Anbieter Colorboost stammen.

Das neue Programm richtet sich an den augenoptischen Fachhandel und soll verglasbare Sport- und Lifestylefassungen mit präziser optischer Abbildung ermöglichen. Die Technologie von Colorboost erweitere das Farbspektrum und unterstütze eine gesteigerte Kontrastwahrnehmung. Wetzlich Optik-Präzision, Brillenglashersteller aus Korschenbroich, übernehme die Fertigung der Gläser und die Verglasung der Head-Fassungen, hieß es von . 

„Neue Möglichkeiten für Fachbetriebe“

Charmant führt die Brillenmarke Head seit 2025 im Portfolio. Bei der Ankündigung des RX-Programms betonte der Fassungshersteller, das neue Verglasungskomplettprogramm schaffe für Partnerbetriebe neue Möglichkeiten im Sportsegment. Auch die Handhabung sei besonders unkompliziert und rein über eine Online-Plattform nutzbar. Nach der Registrierung ließen sich Rezeptdaten eingeben, Glasoptionen auswählen und die Fassung bestellen, ohne diese einsenden zu müssen. Die Abrechnung erfolge über Charmant.

Die Kombination aus Head-Fassungen und der Colorboost-Glastechnologie soll sich besonders für Alltag, Sport und anspruchsvolle Sehaufgaben eignen. Dazu zählen unter anderem Autofahren, Wintersport oder schnelle Ballsportarten.

Ähnliche Beiträge

  • Fielmann: Konzern bestätigt Prognose für 2025

    Die Fielmann-Gruppe hat ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Quartalen auf rund 1,842 Milliarden €, was einem Plus von 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

  • Johnson & Johnson Vision: Kooperation mit Eurowings

    Kontaktlinsen ermöglichen auch bei Reisen eine klare, uneingeschränkte Sicht ohne beschlagene Gläser oder Verrutschen der Brille. Diese Vorteile rückt Johnson & Johnson Vision jetzt mit seiner neuen Endverbraucher-Kampagne in den Fokus – und kooperiert dafür mit der Fluggesellschaft Eurowings.

  • CooperVision: Endkunden-Kampagne mit Zufriedenheitsgarantie

    Der Kontaktlinsenanbieter CooperVision hat sich eine neue Aktion für Endkunden einfallen lassen. Eine groß angelegte „Dating-Kampagne“ soll nun mittels Zufriedenheitsgarantie zusammenbringen, was zusammengehört: Kunde und Kontaktlinse.

  • Zeiss: Vision Care-Sparte erhält Arbeitgeber-Preis

    Zeiss Vision Care Deutschland ist beim Branchenwettbewerb „Beste Arbeitgeber Fertigung & Industrie 2024“ ausgezeichnet worden. Die Zertifizierung steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Kollaboration im Unternehmen.

  • Coopervision: Umfrage zur Kundenzufriedenheit gestartet

    Aktuell fragt Coopervision in seiner jährlichen Zufriedenheitsumfrage wieder online nach der Meinung seiner Kunden. Bis 19. Juni sollen sie dem Kontaktlinsenhersteller noch wertvolles Feedback liefern, um Service und Produkte kontinuierlich zu verbessern.

  • EssilorLuxottica: Spielerischer Seh-Check im SOS-Kinderdorf

    Als Partner des SOS-Kinderdorf e.V. sensibilisiert die EssilorLuxottica-Gruppe mit spielerischen Seh-Olympiaden und Screenings seit 2019 Kinder, Eltern und Betreuer für die Wichtigkeit von gutem Sehen. Die jüngste Aktion fand am 8. November im Familienzentrum des SOS-Kinderdorf e.V. in Frankfurt Sossenheim statt.