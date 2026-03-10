Charmant: RX-Programm für Head Eyewear in Europa

Charmant startet ein RX-Verglasungsprogramm für seine Brillenmarke Head. Involviert in den Prozess sind auch Wetzlich und Colorboost. Foto: Head

Individuelle Verglasungsoptionen bei Sport- und Lifestylebrillen

Charmant führt in Europa ein RX-Programm für Head Eyewear ein und ergänzt damit das Angebot der Sport- und Lifestylemarke um individuell verglasbare Lösungen. Für die Herstellung der Gläser arbeitet Charmant mit Wetzlich zusammen, während die Glasrohlinge vom Anbieter Colorboost stammen.

Das neue Programm richtet sich an den augenoptischen Fachhandel und soll verglasbare Sport- und Lifestylefassungen mit präziser optischer Abbildung ermöglichen. Die Technologie von Colorboost erweitere das Farbspektrum und unterstütze eine gesteigerte Kontrastwahrnehmung. Wetzlich Optik-Präzision, Brillenglashersteller aus Korschenbroich, übernehme die Fertigung der Gläser und die Verglasung der Head-Fassungen, hieß es von .

„Neue Möglichkeiten für Fachbetriebe“

Charmant führt die Brillenmarke Head seit 2025 im Portfolio. Bei der Ankündigung des RX-Programms betonte der Fassungshersteller, das neue Verglasungskomplettprogramm schaffe für Partnerbetriebe neue Möglichkeiten im Sportsegment. Auch die Handhabung sei besonders unkompliziert und rein über eine Online-Plattform nutzbar. Nach der Registrierung ließen sich Rezeptdaten eingeben, Glasoptionen auswählen und die Fassung bestellen, ohne diese einsenden zu müssen. Die Abrechnung erfolge über Charmant.

Die Kombination aus Head-Fassungen und der Colorboost-Glastechnologie soll sich besonders für Alltag, Sport und anspruchsvolle Sehaufgaben eignen. Dazu zählen unter anderem Autofahren, Wintersport oder schnelle Ballsportarten.