Lunor: Neue Brillenformen erweitern Acetat-Linien

Bild: Lunor

Designvarianten mit Fokus auf Proportion und Funktion

Lunor stellt drei neue Brillenformen vor, die die Linien A6, A12 und A14 ergänzen. Die Acetat-Modelle zeichnen sich durch eine Kombination aus klassischen Gestaltungselementen und moderner Linienführung aus. Ziel ist es, funktionale und stilistisch ausgewogene Fassungen für unterschiedliche Gesichtsformen anzubieten.

Die neue Form 259 der A6-Serie interpretiert das klassische Rechteck mit höherer Scheibenform und kantigem Steg neu. Die A12-Form 513 verbindet runde und eckige Elemente und eignet sich besonders für schmalere Gesichter. Die A14-Form 706 basiert auf einem Fräsmuster und bietet eine ausdrucksstarke, runde Silhouette mit klarer Linienführung. Alle drei Modelle sind in jeweils sechs Farbvarianten erhältlich, darunter Schwarz, Havanna und verschiedene transparente oder gefleckte Töne.