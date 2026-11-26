Die sechsjährige Nazla aus Tansania auf dem Schoß ihrer Mutter bei der Untersuchung durch Augenarzt Dr. Heiko Philippin. Foto: CBM

Augenmedizinische Versorgung bleibt vielerorts begrenzt

Auf der tansanischen Insel Unguja in Afrika erhalten Kinder mit Augenerkrankungen oft nur eingeschränkt Zugang zu spezialisierten Behandlungen. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) unterstützt deshalb gemeinsam mit lokalen Partnern Augenkliniken, Operationseinsätze und die Ausbildung von Augenärzten.

Die heute sechsjährige Nazla aus Tansania verlor durch einen angeborenen Grauen Star zunehmend ihr Sehvermögen. Vor allem im Schulalltag wurde die Einschränkung für das Mädchen zum Problem. Da es auf Unguja nur wenige spezialisierte Augenärzte gibt, musste die Familie auf eine Behandlung warten.

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Geglückte Operation beendet lange Zeit der Sehbeeinträchtigung

Schließlich erhielt Nazla einen Eingriff in einem von der CBM unterstützten Krankenhaus. Der Augenarzt Dr. Heiko Philippin bewertete die Voraussetzungen vor der Operation positiv: „Sie hat einen klassischen Katarakt, der gut zu operieren sein sollte.“ Nach dem Eingriff konnte das Mädchen wieder sehen.

Nach Angaben der CBM kann eine rechtzeitige Behandlung bei Kindern mit Katarakt dazu beitragen, dauerhafte Sehschäden zu vermeiden. Die Organisation unterstützt deshalb Partner-Augenkliniken, medizinische Außeneinsätze sowie die Aus- und Weiterbildung von Augenärzten in verschiedenen Ländern. Weitere Informationen unter: www.cbm.de