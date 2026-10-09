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CooperVision: Magazin beleuchtet Myopie im Schulalltag

VonRedaktion
Aufreihung dreier Ausgaben des CooperVision-Magazins „Medizin-News“
Nach Ausgaben zu „Gesunde Augen – Was Sie für Ihre Kinder tun können“ und „365 Tage Durchblick“ in 2024 und 2025 rückt die aktuelle „Medizin-News“ den Alltag kurzsichtiger Schüler in den Fokus. Bild: CooperVision

„Medizin-News“ als Unterstützung bei der Elternberatung

Wenn Kinder die Tafel nicht erkennen oder Schwierigkeiten beim Lesen haben, kann sich das auf ihren Schulalltag auswirken. Diesem Zusammenhang widmet sich die dritte Ausgabe der „Medizin-News“ von CooperVision.

Ein Hintergrundbeitrag der Publikation behandelt den Zusammenhang zwischen Augengesundheit und schulischen Anforderungen. Thematisiert wird unter anderem, welche Rolle gutes Sehen für Konzentration, Lernen sowie soziale und sportliche Aktivitäten spielt und welche Folgen eine nicht erkannte oder unzureichend korrigierte Kurzsichtigkeit haben kann.

Fachliche Einordnung zum Myopie-Management und Erfahrungen aus der Praxis

Ergänzend zu den Fachbeiträgen kommen Experten aus Augenoptik und Augenheilkunde zu Wort. Die Augenoptikerinnen Gonca Atalay und Linda Bachmann erläutern verschiedene Ansätze des Myopie-Managements, während die Augenärztin Dr. Sabine von Ehrlich-Treuenstätt das Thema aus medizinischer Sicht einordnet.

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Darüber hinaus enthält die aktuelle Ausgabe Praxisberichte: Lehrkräfte schildern ihre Erfahrungen mit kurzsichtigen Schülern im Unterricht, Familien berichten über den Umgang mit der Kurzsichtigkeit ihrer Kinder.

Dritte Ausgabe der Reihe

Mit der Ausgabe setzt CooperVision seine 2024 gestartete Veröffentlichungsreihe fort. Nach Themen rund um Augengesundheit und gutes Sehen im Alltag steht nun die Bedeutung der Sehversorgung von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt.

Die neue Publikation richtet sich an Augenoptiker, die Eltern im Beratungsgespräch zu Kurzsichtigkeit, Kontaktlinsen und Myopie-Management informieren möchten. Sie kann über den Außendienst von CooperVision bezogen werden.

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