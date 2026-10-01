Einige der Pakete sollten nach dem erfolgten Umzug schon wieder ausgepackt sein bei der DAO. Bildmontage: FOCUS/Getty Images/Unsplash

Umzug mit kurzer Bestellpause beendet

Die Deutsche Augenoptik GmbH (DAO) hat ihren Unternehmenssitz innerhalb von Mühlacker im Enzkreis, zwischen Pforzheim und Stuttgart, an einen neuen Standort verlegt. Seit Ende September ist das Unternehmen dort erreichbar.

Im Zuge des Umzugs war die Annahme von Bestellungen über den Webshop und den Kundenservice vorübergehend eingeschränkt. Glasbestellungen über den Bestellassistenten sowie Branchensoftware konnten nach Unternehmensangaben weiterhin aufgegeben werden. Darüber hatte die DAO ihre Kunden vorab informiert.

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Fast drei Jahrzehnte am bisherigen Standort

Mit dem Umzug hat DAO die Nutzung der bisherigen Geschäftsräume beendet, die das Unternehmen nach eigenen Angaben fast 30 Jahre lang genutzt hatte. Die neue Anschrift lautet Ziegeleistraße 2 in 75417 Mühlacker. Der Geschäftsbetrieb am neuen Standort wurde mittlerweile wieder aufgenommen. „Wir freuen uns schon sehr darauf, die ersten Kunden durch unseren neuen Showroom und die neuen Räumlichkeiten zu führen“, heißt es aus Mühlacker.