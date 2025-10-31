Evil Eye: Kooperation mit Wintersportverbänden gestartet

Evil Eye stattet fortan die Wintersportverbände Ski Austria, Swiss-Ski und den Deutschen Alpenverein (DAV) aus. Foto: Gregor Sieder

Sportbrillenmarke arbeitet mit Ski Austria, Swiss-Ski und DAV zusammen

Die österreichische Sportbrillenmarke Evil Eye von Silhouette ist offizieller Ausstatter der Wintersportverbände Ski Austria, Swiss-Ski und des Deutschen Alpenvereins (DAV) für die Saison 2025/2026. Die Kooperation umfasst die Ausstattung von Athleten in Disziplinen wie Skilanglauf, Biathlon und Skibergsteigen.

Evil Eye entwickelt seine Produkte in enger Zusammenarbeit mit Sportlern und integriert deren Rückmeldungen in die Produktentwicklung, um die Sichtverhältnisse unter wechselnden Wetterbedingungen zu verbessern und den Tragekomfort bei sportlicher Belastung zu optimieren. Die nun geschlossenen Partnerschaften basieren laut Unternehmen auf gemeinsamen Werten wie Leistungsorientierung, Umweltverantwortung und der Förderung des Wintersports.

Wiktor Malicki, Global Sports Marketing Manager bei Evil Eye, sieht in den Kooperationen eine langfristige Partnerschaft: „Wir sind stolz, Partner von Ski Austria, Swiss-Ski und DAV zu sein. Unsere gemeinsamen Werte bilden die Basis dieser langjährigen Kooperationen. Ich bin überzeugt, dass sie speziell im Hinblick auf die bevorstehenden Winterspiele in Italien zu vielen gemeinsamen Erfolgen führen werden.“