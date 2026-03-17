EssilorLuxottica: Dolce&Gabbana-Lizenz bis 2050 verlängert

Der neue Vertrag zwischen EssilorLuxottica und Dolce&Gabbana läuft bis 2050 und soll die strategische Zusammenarbeit beider Unternehmen erweitern. Bild: EssilorLuxottica

Langjährige Zusammenarbeit soll intensiviert werden

EssilorLuxottica und Dolce&Gabbana erweitern ihre seit 2004 bestehende Lizenz deutlich und verlängern sie bis 2050. Der Vertrag umfasst weiterhin die Entwicklung, Produktion und weltweite Vermarktung von Korrektions- und Sonnenbrillen der italienischen Luxusmodemarke.

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Zur Bekanntgabe der langfristigen Verlängerung betonten beide Unternehmen die gewachsene Partnerschaft, gemeinsame Werte und eine langfristige strategische Ausrichtung. Dolce&Gabbana hob zudem das Know-how von Partner EssilorLuxottica in der Brillenfertigung sowie die Stärke des globalen Vertriebs hervor. Die erweiterte Lizenz soll eine noch engere Verzahnung der Marken- und Produktstrategien ermöglichen.