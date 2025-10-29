|

Rodenstock: Ausgezeichnete Normungsarbeit in der Augenoptik

VonRedaktion
Rodenstock-Mitarbeiter Dr. Stephan Trumm erhält den ISO Award of Excellence für seine Beiträge zur internationalen Normung in der Augenoptik. Die Auszeichnung wurde in Tokio verliehen.
Rodenstock-Mitarbeiter Dr. Stephan Trumm erhält den ISO Award of Excellence für seine Beiträge zur internationalen Normung in der Augenoptik. Die Auszeichnung wurde in Tokio verliehen. Foto: Rodenstock

„Award of Excellence“ für Dr. Stephan Trumm

Dr. Stephan Trumm, verantwortlich für Normungsarbeit im Bereich Optik und Geräte bei Rodenstock, wurde von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) mit dem „Award of Excellence“ geehrt. Die Auszeichnung würdigt besondere Beiträge zur internationalen Normung.

Die Ehrung fand im Rahmen einer ISO-Tagung in Tokio statt. In der Laudatio wurden die Qualität der Beiträge und die Erfolge von Trumm bei der Leitung von Projekten hervorgehoben.

Internationale Normung als Schlüssel für Qualitätsstandards

Als Senior Principal Innovation Optics and Standardisation vertritt Dr. Stephan Trumm den Brillenglashersteller Rodenstock in Gremien des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und der ISO. Dort arbeitet er an der Entwicklung von Anforderungen und Dokumenten, leitet Projekte und koordiniert übergeordnete Arbeitsgruppen.

Normen in der Augenoptik werden international beschlossen, um einheitliche Standards zu gewährleisten. Die Arbeit erfordert neben fachlicher Expertise auch diplomatisches Geschick, um unterschiedliche Interessen zusammenzuführen.

Rodenstock sieht die Normungsarbeit als Möglichkeit, eigene Kompetenz in die internationale Community einzubringen und sich für hohe Qualitätsstandards zu engagieren.

