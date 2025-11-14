|

DIE NEUE BOSS EYEWEAR KOLLEKTION HERBST/WINTER 2025

VonSafilo
Bilder: Safilo

BRILLENKOLLEKTION DAMEN

BOSS Eyewear präsentiert in dieser Saison neue, elegante Ausgaben seiner modernen Sonnenbrillen und Korrekturgestelle für Damen und präsentiert kühne Silhouetten aus Acetate Renew. Diese Modelle werden in eleganten einfarbigen oder durchscheinenden Farbvarianten angeboten. Edle Elemente, wie das kultige BB-Monogramm an den Bügeln aus, setzen einen schicken Signature-Akzent.

BRILLENKOLLEKTION HERREN

BOSS Eyewear erweitert seine Signature-Kollektion mit neuen Modellen aus Acetate Renew, das aus biobasierten und recycelten Materialien besteht, oder aus einer Kombination von Acetat Renew und Metall. Die Gläsern sind aus biobasiertem Nylon oder Tritan™ Renew gefertigt. Für diesen hochwertigen Kunststoff werden ebenfalls recycelte Materialien verwendet.

Starke, aussagekräftige Formen werden durch Scharniere verstärkt, in die dicke Kerndrähte eingelassen sind, während reichhaltige Farbausführungen und edle Details einen eleganten Akzent setzen. 

Nähere Informationen erhalten Augenoptiker auf www.safilo.com/en

