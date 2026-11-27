Die Fachgesellschaft für Augenheilkunde DOG erhofft sich von einer Arbeitsgemeinschaft für geschlechtersensible Medizin systematischere Studiendesigns für die Forschung. Symbolbild: YuriArcursPeopleimages/Envato

Forschung, Leitlinien und Versorgung stärker verknüpfen

Geschlechtsbezogene Unterschiede bei Augenerkrankungen rücken zunehmend in den Blick der Forschung. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) hat deshalb die Arbeitsgemeinschaft „Geschlechtersensible Medizin“ gegründet. Sie soll wissenschaftliche Erkenntnisse bündeln und deren Berücksichtigung in Forschung, Lehre, Leitlinien und Versorgung fördern.

Geleitet wird die neue Arbeitsgemeinschaft von Viktoria Brücher vom Universitätsklinikum Münster und Anna-Karina Maier-Wenzel von der Charité Berlin. Nach Angaben der DOG können geschlechtsspezifische Unterschiede Einfluss auf das Auftreten, den Verlauf, die Diagnose und den Therapieerfolg verschiedener Augenerkrankungen haben.

Vorhandene Daten geschlechterspezifisch neu auswerten

Ein Schwerpunkt der Arbeitsgemeinschaft liegt auf der Förderung wissenschaftlicher Studien und dem Aufbau eines Netzwerks für klinische Forschung. Darüber hinaus soll die Auswertung bestehender Datensätze gestärkt werden. Zwar werde das Geschlecht in vielen Studien erfasst, die Daten würden jedoch häufig nicht gezielt hinsichtlich möglicher Unterschiede analysiert.

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Die Arbeitsgemeinschaft will zudem Empfehlungen erarbeiten, wie geschlechtersensible Aspekte künftig systematischer in Studiendesigns, Datenauswertung und wissenschaftliche Berichterstattung einbezogen werden können.

Brücke zwischen Forschung und Praxis

Perspektivisch soll die Arbeitsgemeinschaft auch an Stellungnahmen, Empfehlungen und Leitlinien der DOG mitwirken. Geplant sind außerdem Fortbildungsangebote und Formate für den fachlichen Austausch.Nach Einschätzung der Fachgesellschaft könnten geschlechterspezifische Erkenntnisse dazu beitragen, Risiken früher zu erkennen, Diagnosen präziser zu stellen und Therapien besser an individuelle Voraussetzungen anzupassen.