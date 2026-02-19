Anzeige
EAH Jena: Interbild-Symposium zu „Digitaler Arbeitswelt“

VonRedaktion
Prof. Dr. Stephan Degle auf der Bühne beim 5. Interbild-Symposium an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Prof. Dr. Stephan Degle auf der Bühne bei einem früheren Interbild-Symposium an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Foto: Josefine Dolata

Interprofessioneller Austausch zu Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung 

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena richtet am 18. März 2026 das 9. Interbild-Symposium zum Thema „Gesund in der digitalen Arbeitswelt“ aus. Die Veranstaltung soll den interprofessionellen Austausch zu Auswirkungen digitaler Medien, mobiler Arbeitsformen und technischer Entwicklungen auf die Gesundheit fördern.

Einblicke aus Optometrie und Ophthalmologie

Fachreferenten verschiedener Disziplinen stellen Erkenntnisse und praxisnahe Ansätze für gesundes Arbeiten vor. Im Rahmen des Programms wird unter anderem thematisiert, wie visuelle Anforderungen und Körperhaltung bei Bildschirmarbeit zusammenwirken. Dazu erläutern Prof. Stephan Degle und Dr. Michaela Friedrich aus dem Fachgebiet Optometrie der Hochschule den Zusammenhang zwischen Sehen und ergonomischen Faktoren.

Ebenfalls im optometrischen Schwerpunkt spricht Prof. Wolfgang Sickenberger über die Entstehung trockener Augen bei Tätigkeiten an Bildschirmen und Displays. Einen ophthalmologischen Blickwinkel bringt Dr. Oliver Kolbe aus der Henneberg-Rehaklinik Masserberg ein, der auf Rehabilitationsmaßnahmen für Personen eingeht, die regelmäßig digitale Endgeräte nutzen. Ergänzend beschäftigt sich Josefine Dolata aus dem Fachgebiet Optometrie der EAH Jena mit dem Einfluss von Licht, Kurzsichtigkeit und digitalen Medien.

Fachausstellung für weitere Begegnungen über Berufsgrenzen hinweg

Das Symposium findet von 9:00 bis 16:30 Uhr in der Aula der Hochschule statt. Eine begleitende Industrieausstellung bietet Einblicke in ergonomische Produkte und Austauschmöglichkeiten mit Fachleuten. Das Symposium richtet sich an Teilnehmende aus Bereichen wie Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin, Augenoptik, Ergotherapie, Innenarchitektur, Kieferorthopädie, Manuelle Medizin, Ophthalmologie, Optometrie, Orthopädie, Osteopathie, Pädagogik, Physiotherapie, Sportmedizin und Zahnmedizin.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit der Anmeldung gibt es unter bildschirmarbeit.org/9interbild2026 bereit. Die Veranstaltung findet in Kooperation der Ernst-Abbe-Hochschule Jena mit der Gesellschaft für Haltungs- und Bewegungsforschung e.V. und dem Sophien- und Hufeland Klinikum statt.

