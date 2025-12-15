Echte Geschichten. Echte Menschen.

Anzeige
Silke Sage
Das Ende des Jahres nähert sich und mit ihm oft eine Zeit, in der es gilt, das Jahr Revue passieren zu lassen. Das machen auch wir in der Redaktion von FOCUS und fragen uns, was wir für Sie – unsere Leser – noch besser machen können als bisher.

Welche Themen interessieren Sie am meisten? Welche Inhalte haben Sie schon lange vermisst? Interessieren Sie sich auch für Videos oder Audios? Lesen Sie den FOCUS in der App auf Ihrem Smartphone oder schätzen Sie in erster Linie die gedruckte Ausgabe, um sie ganz in Ruhe zu schmökern und zu archivieren? 

Wenn Sie Lust haben, diese Fragen für uns zu beantworten, dann folgen Sie dem Link, bzw. scannen den QR-Code ein. Und keine Angst, wir möchten so kurz vor Ende des Jahres kein Zeitfresser in Ihrem bereits vollen Terminkalender sein. Nach nur wenigen Klicks und maximal fünf Minuten können Sie sich wieder anderen Themen widmen. 

Als journalistisches Medium werden wir außerdem oft auf unseren Umgang mit Künstlicher Intelligenz angesprochen. Kein Wunder, schließlich ist die Debatte um Deepfakes und KI-generierte Nachrichten hoch aktuell und brisant.

Genau deswegen möchten wir an dieser Stelle etwas Klarheit geben: FOCUS ist eine Fachzeitschrift mit Technikschwerpunkt. Es liegt demnach in der Natur der Sache, dass wir neuen Technologien und KI gegenüber aufgeschlossen sind.

Gleichzeitig haben wir ganz klare Richtlinien im Umgang mit KI. Niemals werden Sie, sofern wir das überprüfen können, bei uns einen KI-generierten Text finden. Wir geben Ihnen das Versprechen, dass wir darauf achten, dass unsere Artikel ausnahmslos immer von Branchenexperten verfasst werden oder im Falle von journalistenverfassten Texten professionell recherchiert wurden.

Und sollten sie doch einmal einen fachlichen Fehler bei uns finden, so ist dieser garantiert menschengemacht und Sie dürfen uns gerne persönlich Rückmeldung geben.

Doch genauso wie die KI bei Maschinen oder zur Überwachung Vorteile bringt, so tut es das auch in unserem redaktionellen Alltag – und diesen Vorteilen gegenüber verschießen wir uns nicht. Hier dient KI jedoch ausschließlich zur Unterstützung. Beispielsweise zur groben Transkription von Interviews oder auch mal zur Erstellung eines besonderen Aufmacherfotos.

Hinter FOCUS steht ein Team von Menschen und als diese danken wir Ihnen an dieser Stelle für Ihr Vertrauen in unser Medium und in uns – die Menschen, die dahinterstehen. Das gesamte FOCUS–Team wünscht Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr! 

Silke Sage

