Epitop: Neues Versorgungsmodell für Augennetz vorgestellt

Bild: Ninelutsk/Envato

Telemedizin und KI sollen Zusammenarbeit erleichtern

Die Anforderungen an die augenmedizinische Versorgung nehmen zu, während vielerorts begrenzte Kapazitäten in Arztpraxen bestehen. Vor diesem Hintergrund hat Epitop ein neues Versorgungsmodell innerhalb seines Netzwerks Augennetz entwickelt. Das sogenannte CareBoard soll Screeningdaten aus der Augenoptik, telemedizinische Bewertungen und KI-gestützte Aufbereitung von Informationen zusammenführen, um die Kommunikation zwischen Augenoptikern und Augenärzten zu unterstützen.

Nach Angaben des Unternehmens werden dabei Untersuchungsdaten und Anamneseinformationen aus Augenoptikbetrieben ärztlich bewertet und für teilnehmende Praxen strukturiert aufbereitet. Die medizinische Beurteilung und Therapieentscheidung verbleiben bei den behandelnden Ärzten.

Augenarztpraxen sollen über das CareBoard bereits bewertete Patientenfälle aus ihrem regionalen Netzwerk einsehen können. Eine KI-gestützte Zusammenfassung bündelt relevante Informationen wie Untersuchungsergebnisse, Patientenhistorie und ärztliche Ersteinschätzungen.

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Die Patientenfälle werden zunächst ohne direkt identifizierende personenbezogene Daten angezeigt. Persönliche Daten sollen erst nach Zustimmung des Patienten an die jeweilige Praxis übermittelt werden.

Zusammenarbeit statt Terminvermittlung

Dabei handelt es sich laut dem Healthtech-Unternehmen Epitop nicht um eine klassische Terminvermittlung. Teilnehmende Augenärzte entscheiden selbst, welche Patienten sie entsprechend ihrer fachlichen Schwerpunkte und verfügbaren Kapazitäten aufnehmen möchten.

Für Augenoptiker soll das Modell die Möglichkeit schaffen, Kunden nach einem auffälligen Screening innerhalb einer strukturierten Versorgungsorganisation weiter zu begleiten. Eine Vergütung für Zuweisungen zwischen Augenoptikern und Augenärzten sei nicht vorgesehen.