Eschenbach Optik: Start für Tom Tailor Eyewear

Mit Tom Tailor Eyewear erweitert Eschenbach sein Portfolio um eine beliebte Lifestyle-Marke. Foto: Eschenbach Optik

Positionierung im mittleren Lifestyle-Segment

Nach der Ankündigung im Herbst letzten Jahres fällt nun der Startschuss: Mit Tom Tailor Eyewear integriert Eschenbach Optik eine neue Lizenzmarke in sein Markenportfolio. Die erste Kollektion umfasst jeweils 30 Korrektions- und Sonnenbrillenmodelle und wird über den augenoptischen Fachhandel sowie in ausgewählten Tom Tailor-Stores vertrieben.

Klare Formen, dezente Details und eine reduzierte Gestaltung kennzeichnen die ersten Brillen. Fotos: Eschenbach Optik



Inspiriert vom nordischen Lebensgefühl greift die Kollektion den Casual Look der beliebten Lifestyle-Marke auf. Klare Linien und eine stilistische Zurückhaltung sollen vielseitige Kombinationen im Alltag ermöglichen. „Mit Tom Tailor Eyewear bündeln wir unsere Eyewear-Expertise mit der Markenstärke eines Modeplayers, der für Lebensfreude, Authentizität und Verlässlichkeit steht“, so Dr. Peter Braunhofer, CEO der Eschenbach Optik GmbH. „Wir sind stolz, auf unsere erste gemeinsame Kollektion – und freuen uns auf alles, was wir gemeinsam weiterentwickeln.“