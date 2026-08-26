Essilor: Partnerschaft mit BVB startet Aufklärungskampagne

Essilor kooperiert mit Borussia Dortmund, um dem Thema Sehen und Augengesundheit zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Ehemalige BVB-Spieler wie Karl-Heinz Riedle sind in der zugehörigen Kampagne zu sehen. Bild: Essilor

Aktionen zum Welttag des Sehens und im Fachhandel geplant

Die Bedeutung regelmäßiger Sehtests steht im Mittelpunkt einer neuen Kooperation zwischen Essilor und Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Die Partner wollen ihre Reichweite nutzen, um bundesweit das Thema Augenvorsorge stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Begleitet wird die Zusammenarbeit von Aktionen für Verbraucher sowie Unterstützungsangeboten für Augenoptiker.

Alexander Mohr, Geschäftsführer von Essilor Deutschland und Österreich, sagt: „Fußball ist die am häufigsten ausgeübte und meistgesehene Sportart in Deutschland. Unsere Partnerschaft mit dem BVB ermöglicht es uns, ein großes Publikum zu erreichen und es für die Bedeutung einer guten Augengesundheit zu sensibilisieren. Gleichzeitig haben unsere Partneroptiker die Möglichkeit, die Kooperation für sich zu nutzen.“

Benedikt Scholz, Direktor Internationalisierung & Commercial Partnerships bei Borussia Dortmund, erklärt: „Wir freuen uns sehr, mit Essilor einen starken, international agierenden Partner für das Thema Augengesundheit gewonnen zu haben. Gemeinsam möchten wir das Bewusstsein für gutes Sehen stärken – mit gezielter Aufklärung und konkreten Aktionen, die die Bedeutung regelmäßiger Sehtests in den Fokus rücken.“

Zahlreiche Aktionen wurden für die Partnerschaft angekündigt, die auch im Umfeld der Spiele des Bundesligisten stattfinden sollen. Foto: Essilor

Welttag des Sehens als Auftakt der Zusammenarbeit

Ein erster Schwerpunkt der Kooperation ist der Welttag des Sehens im Oktober. Rund um das Bundesliga-Wochenende am 10. Oktober sind verschiedene Informationsmaßnahmen geplant. Im Dortmunder Signal Iduna Park soll unter anderem auf die Bedeutung von Augenvorsorge und regelmäßigen Sehtests aufmerksam gemacht werden.

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Darüber hinaus sind vom 17. bis 31. Oktober Aktivitäten im Rahmen der BVB-Fußballakademie vorgesehen. Kinder können dort ihr Sehvermögen spielerisch testen. Ergänzend sollen mobile Sehtest-Stationen eingesetzt werden. Familien erhalten die Möglichkeit, die Ergebnisse anschließend bei teilnehmenden Augenoptikern überprüfen zu lassen. Auch eine Aktionswebsite mit Informationen zur Augengesundheit sowie einem Online-Sehtest ist angekündigt.

Unterstützung für Augenoptiker vor Ort

Begleitet wird die Partnerschaft von einer bundesweiten POS-Kampagne mit den ehemaligen BVB-Spielern Patrick Owomoyela und Karl-Heinz Riedle. Augenoptiker erhalten hierfür Kommunikationsmaterialien für die Kundenansprache.

Zudem möchte der Brillenglashersteller lokale Aktionen gemeinsam mit Augenoptikern und Sportvereinen unterstützen. Dafür sollen verschiedene Aktions- und Werbematerialien bereitgestellt werden.

Für die Veranstaltungen rund um den Welttag des Sehens sowie die Termine in der BVB-Fußballakademie sucht das Unternehmen nach eigenen Angaben zudem Freiwillige aus der Augenoptik, die bei der Durchführung der Sehtest-Aktionen unterstützen.