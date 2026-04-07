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EssilorLuxottica: Einstieg bei Top Charoen in Thailand

VonRedaktion
Geschäftlicher Handschlag
Symbolbild: YuriArcursPeopleimages/Envato

Partnerschaft erweitert Präsenz im asiatischen Optikmarkt

EssilorLuxottica hat gemeinsam mit Top Charoen eine Transaktion abgeschlossen, durch die der französisch-italienische Konzern eine bedeutende Beteiligung an der thailändischen Handelskette übernommen hat. Damit wird die langjährige Zusammenarbeit der beiden Unternehmen fortgeführt.

Top Charoen betreibt über 2.000 Fachgeschäfte in allen Landesteilen und zählt zu den größten Optikunternehmen in Thailand. Gegründet wurde die Firma 1947 mit einem Geschäft in Saraburi und einem mobilen Servicefahrzeug für Kunden in abgelegenen Regionen. Heute ist das Unternehmen unter verschiedenen Marken aktiv, darunter Top Charoen, Luxoptic, Eye Class, Eye Bright, Eye Sport, Big C Optical, Robinson Optical und Beautiful Optic. Zusätzlich betreibt Top Charoen eine Online-Plattform sowie Angebote über lokale E‑Commerce‑Marktplätze.

Thailand gilt für EssilorLuxottica als wichtiger Standort für Fertigung und geschäftliche Aktivitäten. Durch die Beteiligung soll die Versorgung der Region mit Sehlösungen weiter ausgebaut und der Zugang zu Produkten verbessert werden. Laut Unternehmensführung von EssilorLuxottica werde die Kooperation die eigene Position in Asien festigen und zur Weiterentwicklung neuer Produktkategorien beitragen. Zudem wolle man weiterhin auf eine breite Angebotspalette für Kunden setzen, um den Bedarf an moderner Augenoptik zu bedienen.

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Bedeutung des thailändischen Marktes nimmt weiter zu

Mit dem Anteilserwerb rückt EssilorLuxottica näher an einen der zentralen Märkte Südostasiens. Die Partner erwarten, dass sich die gestiegenen Anforderungen an die Augengesundheit in der Region künftig stärker bemerkbar machen und gemeinsame Aktivitäten dazu beitragen können, das Angebot an Versorgungslösungen auszubauen.

Top Charoen setzt neben seinem großflächigen stationären Netzwerk zunehmend auf digitale Dienste. Der Ausbau eigener Online-Angebote soll Kunden in städtischen wie ländlichen Gebieten zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, Produkte und Services zu nutzen.

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