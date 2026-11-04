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EssilorLuxottica: Marvel-Kollektion für Ray-Ban

VonRedaktion
Zwei Ray-Ban-Sonnenbrillen von EssilorLuxottica im Captain-America-Design vor comicartigem Hintergrund
Bild: EssilorLuxottica

Sechs Modelle greifen bekannte Comicfiguren auf

Film- und Comiccharaktere halten erneut Einzug in die Brillenwelt: EssilorLuxottica hat eine neue Ray-Ban-Kollektion vorgestellt, die auf Figuren aus dem Marvel-Universum Bezug nimmt. Die limitierte Serie umfasst Modelle für Erwachsene und Kinder und soll vor dem Kinostart von „Avengers: Doomsday“ verfügbar sein.

Ray-Ban Kinderbrille mit bordeauxroter Fassung und Spider-Man-Design auf den Bügeln
Spider-Man wirft sein Netz aus und soll Kinder und Eltern für die Brillen begeistern. Bild: EssilorLuxottica

Insgesamt sechs Brillenfassungen gehören zur Kollektion. Gestaltungselemente orientieren sich an den Figuren Spider-Man, Captain America, Doctor Doom und Deadpool und greifen deren typische Farben und Symbole auf. Als Basis dienen bestehende Ray-Ban-Formen, die für die Sonderedition mit figurenbezogenen Details versehen wurden.

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Vier Modelle richten sich an Erwachsene, zwei weitere an Kinder. Die Kinderfassungen stehen ganz im Zeichen von Spider-Man und übertragen das Thema auf ein jüngeres Publikum.

Der Marktstart erfolgt im Umfeld des angekündigten Kinostarts von „Avengers: Doomsday“ am 18. Dezember 2026.

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