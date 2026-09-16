EssilorLuxottica: Oakley integriert Sehstärke in Shield

Oakley integriert erstmals seit 30 Jahren Korrekturgläser in ein Shield-Design. Foto: EssilorLuxottica

Neue Technologie für Sportbrillen kommt von Shamir

Mit einer neuen Lösung für Sportbrillen mit Sehstärke erweitert EssilorLuxottica das Angebot seiner Marke Oakley. Gemeinsam mit dem ebenfalls zum Konzern gehörenden Glashersteller Shamir wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem die Korrekturlösung direkt mit der Rückseite des Shield-Glases verbunden wird. Die Technologie kommt ohne die bislang üblichen Korrektureinsätze aus und ist zunächst für ausgewählte Modelle der Sutro-Serie verfügbar.

Nach Unternehmensangaben wird die Sehkorrektur mittels eines Laminierungsverfahrens auf der Rückseite des Shield-Glases angebracht. Dadurch soll eine integrierte Sehkorrektur ermöglicht werden, ohne die Frontansicht der Brille wesentlich zu verändern.

Die Technologie steht für die Modelle Sutro, Sutro Lite, Sutro Lite Sweep und Sutro Lite Small zur Verfügung. Sie ist zudem mit den Glasfarben der Sutro-Linie kompatibel. Die Lösung kann laut Unternehmen für Korrekturen von -3,00 bis +3,00 dpt sowie für Zylinderwerte bis -3,00 dpt eingesetzt werden.

„Als ein Team zusammengearbeitet“

„Die besten Ergebnisse entstehen, wenn unterschiedliche Kompetenzbereiche zusammenkommen und sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen antreiben. Oakley und Shamir haben von der Ideenfindung über die Entwicklung bis hin zur Optimierung als ein Team zusammengearbeitet und dabei Performance Design mit modernster optischer Wissenschaft verbunden“, sagt Vincenzo Spremulli, Senior Director of Global R&D and Innovation bei Oakley.

Auch Shamir hebt den gemeinsamen Innovationsanspruch hervor: „Oakleys wegweisender Ansatz im Bereich Performance Eyewear entspricht genau dem, was wir uns für diese Zusammenarbeit vorgestellt haben. Wir sind stolz darauf, fortschrittliche Technologie für den täglichen Gebrauch zugänglich zu machen und ein Produkt zu bieten, das Präzision, Performance und Optimierung bei Korrekturbrillen vereint“, so Zohar Katzman, Vice President of Engineering and Technology bei Shamir.