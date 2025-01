EssilorLuxottica stärkt seine Präsenz im Bereich Hören

Nuance Audio Campaign. Foto: EssilorLuxottica

Pulse Audition bietet eine Technologie, die KI-basierte Sprachverbesserung in Brillen einbetten kann

EssilorLuxottica macht mit der Übernahme von Pulse Audition einen großen Schritt nach vorne auf seinem Innovationsweg. Pulse Audition ist ein französisches Start-up-Unternehmen, das KI-basierte Geräuschreduzierung und Sprachverbesserung durch Algorithmen anbietet, die es Menschen mit Hörbehinderung ermöglichen, Sprache auch in lauten Umgebungen besser zu verstehen.

Durch die Integration der exklusiven und geschützten Technologien von Pulse Audition, des Fachwissens in den Bereichen KI-Softwareentwicklung, eingebettete KI und Audiosignalverarbeitung sowie der Spitzenfachkräfte von Pulse Audition wird EssilorLuxottica die proprietäre Hard- und Software ergänzen, um die Qualität seiner Produkte und Lösungen langfristig zu verbessern. Die Übernahme fügt sich nahtlos in die Strategie der Gruppe im Bereich Hörlösungen ein und markiert eine natürliche Weiterentwicklung des Weges, der 2023 mit der Übernahme von Nuance Hearing begonnen wurde.

Francesco Milleri, Chairman und CEO, und Paul du Saillant, stellvertretender CEO von EssilorLuxottica: „Wir erkunden kontinuierlich Marktchancen im Bereich KI und Big Data. Die Übernahme von Pulse Audition in Frankreich – einem unserer Heimatländer – passt perfekt zu unseren langfristigen Zielen und Investitionen in Hörlösungen. Sie bekräftigt unser Engagement, die nächste Generation von EDV-Plattformen voranzutreiben, auch in Europa. Wir freuen uns, das talentierte Team von Pulse Audition in unserer Gruppe willkommen zu heißen und das enorme Potenzial im unterversorgten Hörbereich weiter auszuschöpfen.“