EssilorLuxottica: Zweistelliges Umsatzwachstum zu Jahresbeginn

EssilorLuxottica startet mit einem Umsatzplus von 10,8% in das Jahr. Foto: EssilorLuxottica

Anhaltende Dynamik in mehreren Regionen und Vertriebskanälen

Der französisch-italienische Brillen- und Medizintechnikkonzern EssilorLuxottica erzielte im ersten Quartal des Jahres einen Umsatz von 7,127 Mio. €, ein Anstieg um 10,8% bei konstanten Wechselkursen und um 4,1% zu aktuellen Kursen. Sowohl das Geschäft mit augenoptischen Fachpartnern als auch der Direktvertrieb verzeichneten zweistelliges Wachstum. In der Region EMEA, zu der auch Deutschland zählt, lag das Plus bei 9,5%.

Die Unternehmensführung erklärte, mit dem dritten Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum zeige sich erneut die Tragfähigkeit der Unternehmensstrategie sowie die Fähigkeit, diese umzusetzen. Das Momentum sei in allen Regionen und Geschäftsbereichen sichtbar gewesen, getragen vom stabilen Kerngeschäft in Sehversorgung und Brillen sowie von laufenden Innovationen. Zudem habe die Erweiterung des Filialnetzes, unter anderem durch eine Beteiligung in Thailand, zur Entwicklung beigetragen.

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Nächste Übernahme stärkt Fertigungstiefe

Kurz nach Quartalsende gab EssilorLuxottica zudem die Übernahme des italienischen Unternehmens Faro bekannt. Faro ist seit mehr als 20 Jahren auf CNC-Maschinen für Fräs- und Diamantschneidetechnologien spezialisiert und beliefert unter anderem die Brillenindustrie. Der Standort liegt im Brillendistrikt Venetien. Mit der Akquisition erweitert EssilorLuxottica die technologische Integration entlang der Wertschöpfungskette und ergänzt die eigenen Fertigungskapazitäten um Hard- und Softwarelösungen für die Brillenherstellung.