EUHA 2026: Hörakustiker-Kongress mit internationaler Beteiligung

Über 9.000 Zutritte und Besucher aus 93 Ländern verzeichnete die EUHA 2026. Besonders die digitalen Themen schaffen neue Verbindungen zur Augenoptik. Bilder: EUHA/Foto Rechtnitz

Mehr als 9.000 Zutritte und steigender Nachwuchs in Hannover

Die diesjährige 70. EUHA-Veranstaltung in Hannover hat erneut Teilnehmer aus zahlreichen Ländern zusammengebracht. Beim Hörakustiker-Kongress und der begleitenden Industrieausstellung wurden vom 14. bis 16. Oktober 2026 mehr als 9.000 Zutritte gezählt.

Auch die internationale Ausrichtung der Veranstaltung nahm erneut zu. Der Anteil der Besucher aus dem Ausland stieg nach Angaben der Organisatoren an den drei Messetagen von 40% auf 43%. Insgesamt waren Teilnehmer aus 93 Ländern vertreten.

Mehr Aussteller und steigendes Interesse des Nachwuchses

Auf der Industrieausstellung präsentierten sich mehr als 140 Aussteller aus 22 Ländern. Darunter befanden sich 25 Unternehmen, die erstmals an der Veranstaltung teilnahmen. Auch beim Nachwuchs wurde ein Zuwachs verzeichnet: Die Zahl der Schüler, Auszubildenden und Studenten lag rund 15% über dem Vorjahresniveau.









Die Kombination aus wissenschaftlichem Kongress und Industrieausstellung bot Möglichkeiten zum fachlichen Austausch zwischen Forschung, Industrie und Praxis. Besucher konnten sich über aktuelle Entwicklungen informieren und bestehende Kontakte ausbauen.

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Digitale Themen führen Branchen weiter zusammen

Die thematische Bandbreite der Ausstellung zeigte zugleich Veränderungen innerhalb des Marktes. Neben audiologischen Lösungen spielten Themen wie Künstliche Intelligenz, digitale Anwendungen, Softwarelösungen und die Automatisierung betrieblicher Prozesse eine wichtige Rolle.

Damit ergeben sich auch Anknüpfungspunkte für Fachbesucher und Unternehmen aus angrenzenden Bereichen, darunter die Augenoptik. Nach Angaben der Veranstalter wächst insbesondere das Interesse von Betrieben, die sowohl in der Hörakustik als auch in der Augenoptik tätig sind.

Der 71. Internationale Hörakustiker-Kongress mit Industrieausstellung ist für den 20. bis 22. Oktober 2027 in Nürnberg angekündigt.