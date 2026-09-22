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EUHA: Mehr als 140 Aussteller in Hannover erwartet

VonRedaktion
Visual zum 70. Internationalen Hörakustiker-Kongress EUHA in Hannover zeigt Gebäude von oben
Bild: Deutsche Messe/Rainer Jensen

Hörakustiker-Kongress Mitte Oktober rückt näher

Die Vorbereitungen für den 70. Internationalen Hörakustiker-Kongress laufen. Vom 14. bis 16. Oktober 2026 trifft sich die Hörakustikbranche in Hannover zu Kongress und Industrieausstellung. Nach zahlreichen Vorankündigungen stehen nun vor allem organisatorische Informationen sowie Programmdetails für die Besucher im Mittelpunkt.

Mehr als 140 Aussteller werden erwartet. Ergänzt wird das Programm durch Fachvorträge, Tutorials und die EUHA Live-Area, die als Treffpunkt für Vorträge, Start-ups und Austausch zwischen Branche und Wissenschaft dient.

Die Kongresseröffnung findet am 14. Oktober in der EUHA Live-Area statt. Anschließend beginnt das Fachprogramm mit dem Vortrag „Rebel Mind: Zukunft hören. Wandel gestalten.“ von Dr. Peter Kreuz.

Für die Besuchsplanung stellt die EUHA zudem eine App mit Programmübersicht, Ausstellerverzeichnis, Hallenplan und Terminverwaltung bereit. Weitere Informationen finden sich auf www.euha.org.

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