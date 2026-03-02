Evex Group: Führungswechsel in Deutschland abgeschlossen

Die Evex Group ordnet ihre Führung neu. Robert Gaulke geht, neue Verantwortlichkeiten werden verteilt. Foto: Evex

Euronet-Gründer Robert Gaulke scheidet wie geplant aus

Die Evex Group hat ihren Führungswechsel in Deutschland abgeschlossen. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung verabschiedet sich Euronet-Mitgründer Robert Gaulke planmäßig zum 1. März aus dem Unternehmen. Er hatte die Integration von Euronet in die Evex Group seit 2023 begleitet.

Robert Gaulke gründete Euronet vor mehr als vier Jahrzehnten und prägte das Unternehmen über viele Jahre in leitender Funktion. Nach dem Verkauf an die Evex Group blieb er weiterhin in der Geschäftsführung tätig. Sein Ausscheiden ist Teil eines länger geplanten Übergangs. Dr. Tom Kirschbaum, Oliver Feige und Jens Reichling übernehmen seit Februar 2026 die Geschäftsführung der Evex Deutschland GmbH sowie vorübergehend auch der Euronet Software GmbH.

Neu aufgestellte Führungsstruktur soll Entwicklung vorantreiben

Christopher von Dambrowski und Alexander Schröder fokussieren sich künftig stärker auf inhaltliche Verantwortlichkeiten, insbesondere auf Produktstrategie und Produktentwicklung.

„Robert Gaulke hat Euronet über viele Jahre mit unternehmerischer Weitsicht, hoher Branchenkompetenz und großem persönlichem Engagement geführt. Für seinen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens und für seine Unterstützung in der Übergangsphase danken wir ihm ausdrücklich.“, sagte Dr. Tom Kirschbaum, CEO der Evex Group.

„Als Gründer und langjähriger Geschäftsführer von Euronet fällt mir der Abschied nicht leicht. Ich bin dankbar, dass ich in den vergangenen zweieinhalb Jahren das Zusammenwachsen der Evex Group noch ein wenig mitgestalten durfte und wünsche dem neu formierten Führungsteam viel Glück und Erfolg“, kommentierte Robert Gaulke sein Ausscheiden.