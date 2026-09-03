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Evex: Verschmelzung von Euronet Software vollzogen

VonRedaktion
Zwei Hände von Geschäftsmännern fügen Puzzleteile ineinander
Die Verschmelzung von Euronet Software auf die Evex Deutschland GmbH erfolgte zum 1. September innerhalb der Evex Group. Symbolbild: Lightfieldstudios/Envato

Rechtliche Zusammenführung ohne Folgen für Bestandskunden

Wie die Evex Group mitteilt, wurde die Euronet Software GmbH zum 1. September 2026 auf die Evex Deutschland GmbH verschmolzen. Für Nutzer der Softwarelösungen von Euronet soll sich durch die rechtliche Zusammenführung nichts ändern. Verträge, Ansprechpartner und bestehende Lösungen bleiben nach Unternehmensangaben unverändert. Im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge gehen sämtliche Rechte und Pflichten auf die Evex Deutschland GmbH über.

Künftig soll sich die Änderung vor allem in der Firmierung auf Angeboten und Rechnungen zeigen. Der Standort Frechen bleibt erhalten und soll weiterhin eine wichtige Rolle innerhalb der Unternehmensgruppe einnehmen.

Teil der Integrationsstrategie der Gruppe

Die Verschmelzung folgt auf die bereits erfolgte Zusammenführung von Amparex und Ipro innerhalb der Evex Group. Nach Angaben des Unternehmens sollen Kompetenzen, Technologien und Erfahrungen stärker gebündelt werden.

Die organisatorische Zusammenführung soll zugleich die Grundlage für weitere Investitionen schaffen. Genannt werden unter anderem zusätzliche Softwarefunktionen, Serverkapazitäten sowie der Ausbau von Supportstrukturen.

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