Fielmann: Umsatzwachstum im dritten Quartal steigt

Expansion in Deutschland und internationalen Märkten trug im dritten Quartal zu einem Umsatzanstieg beim Hamburger Augenoptikkonzern bei. Bild: Fielmann

Expansion und Auslandsgeschäft stützen Entwicklung

Die Fielmann-Gruppe hat ihren Umsatz im dritten Quartal 2026 gesteigert. Während das Geschäft in Deutschland an Dynamik gewann, entwickelten sich die internationalen Märkte erneut stärker. Zudem setzte das Unternehmen den Ausbau seines Filialnetzes fort.

Im dritten Quartal 2026 erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,1% auf 649 Mio. €. In Deutschland lag das Plus bei 4,2%, während die internationalen Märkte um 5,9% zulegten. Nach Unternehmensangaben trugen neben dem Kerngeschäft auch Neueröffnungen und die Hörakustik zum Wachstum bei.

Die Technologie zur automatisierten Refraktion war zum Quartalsende an 227 Standorten im Einsatz. Zudem verzeichnete die Gruppe in mehreren europäischen Märkten Zuwächse.

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Ausbau des Filialnetzes schreitet voran, Vorstand bestätigt Jahresprognose

In den ersten neun Monaten des Jahres erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 1,90 Mrd. €, ein Plus von 2,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der internationale Umsatzanteil erreichte 39% des Konzernumsatzes.

Zum 30. September betrieb das Unternehmen weltweit 1.318 Niederlassungen. In den ersten neun Monaten wurden 56 neue Standorte eröffnet, die meisten davon außerhalb Deutschlands. Für das vierte Quartal sind weitere Neueröffnungen geplant.

An seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 hält der Vorstand fest. Erwartet wird ein Konzernumsatz zwischen 2,50 und 2,55 Mrd. €. Als Unsicherheitsfaktoren nennt das Unternehmen weiterhin geopolitische und gesamtwirtschaftliche Entwicklungen.