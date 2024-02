Forschung: Medikament könnte diabetische Retinopathie verhindern

Bild: Venti Views/Unsplash

Neue Hoffnung im Kampf gegen Netzhauterkrankung

Jüngste Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass ein neuartiger Hemmstoff mikrovaskuläre diabetische Komplikationen wie die diabetische Retinopathie und diabetische Nierenerkrankungen verhindern könnte. Die von der Universität Bristol (UK) geleitete Studie wurde in der Zeitschrift Cardiovascular Diabetology veröffentlicht.

Zwar gibt es Behandlungen für Patienten, die diabetische Augen- und Nierenerkrankungen entwickeln, doch können diese Behandlungen das Fortschreiten der Krankheit nicht vollständig aufhalten. Letztendlich können sie bei den Patienten zu Erblindung und Nierenversagen führen.

Das Forschungsteam aus Bristol interessierte sich nun für die schützende Auskleidung aller Blutgefäße, die so genannte Glykokalyx. Es ist bekannt, dass diese Auskleidung bei Diabetes beschädigt wird. Die Forscher zeigten in zwei Mausmodellen, dass die Entwicklung von diabetischen Augen- und Nierenerkrankungen gestoppt werden kann, wenn die Schädigung dieser Schutzschicht verhindert wird. Dies wird durch den Einsatz eines „Heparanase-Inhibitors“ erreicht. Heparanase wirkt wie eine Schere und beschädigt die Glykokalyx-Auskleidung. Heparanase-Inhibitoren verhindern diese Schädigung. Das Forschungsteam hat eine neuartige Klasse dieser Wirkstoffe entwickelt, die erfolgreich als Medikament zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden könnte.

Anzeige

Dr. Rebecca Foster, außerordentliche Professorin für mikrovaskuläre Medizin an der medizinischen Fakultät von Bristol: Translational Health Sciences (THS), und Hauptautorin der Studie, sagte: „Unsere Ergebnisse sind aufregend, da wir gezeigt haben, dass eine Art von Medikamenten in der Lage sein könnte, verschiedene diabetische Komplikationen zu verhindern, was ein globales Gesundheitsproblem für Erwachsene ist, die mit Diabetes leben.“

Dr. Monica Gamez, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bristol Medical School (THS) und korrespondierende Autorin, fügte hinzu: „Wir führen derzeit Forschungsarbeiten durch, um unsere neuartige Klasse von Inhibitoren zur klinischen Anwendung zu bringen. Angesichts der Tatsache, dass derzeit mehr als 8% der erwachsenen Weltbevölkerung an Diabetes leiden, hoffen wir, dass die Patienten in Zukunft von unseren Erkenntnissen profitieren könnten.“