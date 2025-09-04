GlobalCONTACT: Kontaktlinsen-Fachmagazin mit 100. Ausgabe

Die neue Ausgabe 2/2025 ist die Jubiläumsausgabe von GlobalCONTACT. Bild: Eyepress Fachmedien

Meilenstein für Publikation der Eyepress Fachmedien

Das Fachmagazin GlobalCONTACT feiert ein besonderes Jubiläum: Mit der aktuellen Ausgabe 2/2025 erscheint das Heft bereits zum 100. Mal. Seit 1992 richtet sich GlobalCONTACT gezielt an die internationale Kontaktlinsenindustrie, an Spezialisten sowie an Universitäten. Drei Ausgaben im Jahr seit 1992, über 33 Jahre hinweg – das ist eine Reise durch Technik, Forschung, Marktbewegungen und jede Menge Wandel in der Welt der Kontaktlinsen und Intraokularlinsen.

Ursprünglich als Verbandszeitschrift gestartet, wird das Magazin seit 2008 im heutigen Verlag von FOCUS, DER AUGENSPIEGEL und MAFO – Eyepress Fachmedien GmbH – herausgegeben. Seit der ersten Veröffentlichung informiert GlobalCONTACT mit fundierten Fachbeiträgen renommierter Autoren über Entwicklungen, Fertigung, Forschung und Hintergründe rund um die Kontaktlinse in englischer Sprache.

1992 begann die Erfolgsgeschichte mit der ersten Ausgabe von GlobalCONTACT. Bild: Eyepress Fachmedien

In den vergangenen Jahren hat sich GlobalCONTACT zu einer wichtigen Plattform der Branche entwickelt – als Bindeglied zwischen Industrie, Wissenschaft und Praxis. Anlässlich der 100. Ausgabe erreichten die Redaktion zahlreiche Glückwünsche aus der internationalen Kontaktlinsenwelt und aus der Zulieferindustrie.

