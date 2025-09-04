|

GlobalCONTACT: Kontaktlinsen-Fachmagazin mit 100. Ausgabe

VonRedaktion
Nicht vollständige gezeigte Person hält Ausgabe 2/2025 von GlobalCONTACT in der Hand
Die neue Ausgabe 2/2025 ist die Jubiläumsausgabe von GlobalCONTACT. Bild: Eyepress Fachmedien

Meilenstein für Publikation der Eyepress Fachmedien

Das Fachmagazin GlobalCONTACT feiert ein besonderes Jubiläum: Mit der aktuellen Ausgabe 2/2025 erscheint das Heft bereits zum 100. Mal. Seit 1992 richtet sich GlobalCONTACT gezielt an die internationale Kontaktlinsenindustrie, an Spezialisten sowie an Universitäten. Drei Ausgaben im Jahr seit 1992, über 33 Jahre hinweg – das ist eine Reise durch Technik, Forschung, Marktbewegungen und jede Menge Wandel in der Welt der Kontaktlinsen und Intraokularlinsen.

Ursprünglich als Verbandszeitschrift gestartet, wird das Magazin seit 2008 im heutigen Verlag von FOCUS, DER AUGENSPIEGEL und MAFO – Eyepress Fachmedien GmbH – herausgegeben. Seit der ersten Veröffentlichung informiert GlobalCONTACT mit fundierten Fachbeiträgen renommierter Autoren über Entwicklungen, Fertigung, Forschung und Hintergründe rund um die Kontaktlinse in englischer Sprache.

Nicht vollständige gezeigte Person hält Ausgabe 1/1992 von GlobalCONTACT in der Hand
1992 begann die Erfolgsgeschichte mit der ersten Ausgabe von GlobalCONTACT. Bild: Eyepress Fachmedien

In den vergangenen Jahren hat sich GlobalCONTACT zu einer wichtigen Plattform der Branche entwickelt – als Bindeglied zwischen Industrie, Wissenschaft und Praxis. Anlässlich der 100. Ausgabe erreichten die Redaktion zahlreiche Glückwünsche aus der internationalen Kontaktlinsenwelt und aus der Zulieferindustrie. 

Trends, Technologien und Experteneinblicke zur Kontaktlinse – jetzt anmelden

Wünschen Sie auch regelmäßig News rund um die Kontaktlinse? Werden auch Sie zum Leser von GlobalCONTACT! Hier können Sie sich kostenlos anmelden: www.global-cl.com/globalcontact-subscription

Ähnliche Beiträge

Rund 350 fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche haben in den Sommercamps des FC Carl Zeiss Jena e.V. trainiert. (Foto: Zeiss)

Zeiss: Ferienaktivitäten unterstützt

Zeiss unterstützt in diesem Jahr mehrere Vereine und Organisationen, die in den Ferien Programme für Kinder und Jugendliche anbieten. Insgesamt spendete das Unternehmen fast 27.000 Euro.

Visual zu Online-Seminare von Johnson & Johnson Vision

Johnson & Johnson Vision: Neues Seminar-Programm

Mit interaktiven Weiterbildungsseminaren rund um die optimale Versorgung von Menschen mit Presbyopie will Johnson & Johnson Vision wieder Augenoptiker dabei unterstützen, ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erweitern und ihre Geschäftschancen mit Kontaktlinsen erfolgreich zu nutzen.

Tommaso Panzieri als Head of Professional Affairs EMEA der Euclid Vision Group

Euclid Vision Group: Panzieri nun Leiter Professional Affairs

Die Euclid Vision Group gibt die Beförderung von Tommaso Panzieri zum Head of Professional Affairs für die EMEA-Region bekannt. Panzieri kann auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Augengesundheit zurückblicken, davon acht Jahre in kundenorientierten Funktionen beim Kontaktlinsenanbieter Mark’ennovy.

Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der 53. Ausgabe der Messe Mido

Mido 2025: „Let the show begin“

Ab morgen findet von Samstag, 8. Februar bis Montag, 10. Februar, in der Fiera Milano Rho die Augenoptik-Messe Mido statt. Mehr als 1.200 Aussteller aus mehr als 50 Ländern und Besucher aus 160 Nationen, darunter Einkäufer, Augenoptiker, Fachleute, Journalisten und weitere Branchenprofis werden erwartet.